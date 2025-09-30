La Región, la que más crece a pesar de su endeudamiento

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, han destacado este martes que la Región de Murcia es líder en crecimiento del PIB en 2024 con un aumento del 4,5%, según datos de Contabilidad Regional de España publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). «Crecemos como nadie y a buen ritmo. Los datos lo avalan. Seguimos trabajando», escribió López Miras en la red social ‘X’.

Los datos del INE incorporan la estimación de avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 19 de septiembre por Estadística y que cifró en un 3,5% el crecimiento anual de la economía española. Los territorios con las tasas de variación del PIB más bajas fueron las ciudades autónomas de Ceuta (1,0%) y Melilla (1,2%), y Cantabria (2,3%). La Comunidad de Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2024, con 44.755 euros por habitante. La ciudad autónoma de Melilla presentó la menor, con 21.128. La media nacional se situó en 32.633 euros por habitante y la de la UE en 39.870 y Murcia registró 26.572 euros.

Deuda pública

El Gobierno de Murcia ha reducido su deuda pública en el segundo trimestre de 2025 en 248 millones de euros, pero es la segunda mayor regional, del 30,2 % del producto interior bruto regional.

En toda España, se mantuvo en el 103,4 % del PIB, la misma tasa que en el primer trimestre y 1,8 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2024, aunque el importe ha marcado un nuevo récord al alcanzar los 1,69 billones de euros.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España, también se ha alcanzado un importe de deuda récord en la Administración central con 1,548 billones de euros, equivalentes al 94,7 % del PIB.

La deuda de las comunidades autónomas ha subido hasta los 342.805 millones de euros, que equivalen al 21 % del PIB, mientras que la de las corporaciones locales se ha incrementado hasta 23.338 millones de euros (el 1,4 % del PIB).

Respecto a las administraciones de la Seguridad Social, su deuda se mantuvo prácticamente estable en los 126.178 millones, equivalentes al 7,7 % del PIB.

La más endeudada

La Comunidad Valenciana se mantiene como la comunidad más endeudada en términos relativos, con una deuda del 39,9 % de su PIB regional a cierre del segundo trimestre.

Le sigue Murcia con el 30,2 % de su PIB, Cataluña con el 29,5 % de su PIB y Castilla-La Mancha con el 28,5 % de su PIB.

Por el contrario, los menores endeudamientos corresponden a Navarra (10 % de su PIB), País Vasco (11,2 % de sus PIB) y Canarias (11,4 % de su PIB).