La Región amanece en aviso por lluvias y tormentas tras el paso de la borrasca Gabrielle

En la madrugada de este martes, toda la Región de Murcia se ha encontrado en aviso por lluvias y tormentas, según la última actualización publicada en la tarde del lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, desde la medianoche hasta las 7.00 horas permanecerán en aviso naranja por lluvias Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

En estos territorios, la Aemet prevé una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en hora.

Por su parte, en el Altiplano y el Noroeste el aviso es de nivel amarillo y se espera que las lluvias acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Los restos del huracán Gabrielle llegaron ayer a la Región convertidos en una potente borrasca que descargó con fuerza en gran parte del territorio.

El episodio de lluvias torrenciales dejó tras de sí numerosos problemas de circulación, inundaciones en vías principales, cortes de electricidad y rescates de personas atrapadas por el agua. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 gestionó hasta las ocho de la tarde un total de 77 incidencias relacionadas con el temporal. La mayoría de los avisos se correspondieron con obstáculos en la calzada, achiques de agua en viviendas o garajes y cuatro rescates de ocupantes de vehículos que quedaron inmovilizados en zonas anegadas.

Molina de Segura, la localidad más castigada

Molina de Segura fue la localidad más castigada por el aguacero, acumulando 35 intervenciones en pocas horas (seguida de Murcia con 21). La tromba de agua afectó especialmente a la carretera nacional N-301, a su paso por el municipio, donde las balsas formadas dejaron atrapados varios vehículos. Sus ocupantes tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia, aunque afortunadamente ninguno resultó herido.

El tráfico en este tramo quedó completamente paralizado durante un tiempo, hasta que la circulación pudo restablecerse con el descenso del nivel de agua.

La lluvia también provocó incidencias en infraestructuras esenciales. En el Hospital Ribera de Molina, la rotura de las bombas de achique derivó en la inundación de los fosos de los ascensores, lo que obligó a actuar de inmediato para evitar mayores complicaciones.

Al mismo tiempo, varias zonas de la ciudad sufrieron cortes de luz que afectaron a la señalización semafórica.

El alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, confirmó al final de la jornada que, pese a que llegaron a recogerse más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora, los daños fueron limitados y la situación en el centro urbano se normalizó con rapidez. No obstante, algunas calles quedaron cubiertas de agua y podrían haber ocasionado daños en locales. La intensidad del episodio obligó también a suspender el pleno municipal que estaba previsto.

Dos hombres retiran el agua que ha inundado su peluquería tras las intensas lluvias caídas este lunes en Molina de Segura / Marcial Guillen / EFE

Ramblas intransitables en Murcia

En Murcia, las lluvias volvieron a poner de manifiesto los puntos críticos que se repiten en cada episodio de gota fría o tormenta. Las ramblas de la zona norte quedaron intransitables y varias calles, como tramos de la avenida Reino de Murcia, presentaron balsas de agua que complicaron la circulación. Numerosos vehículos quedaron parados en mitad de la calzada, sin posibilidad de avanzar, mientras peatones buscaban refugio en portales y comercios ante la dificultad para transitar por aceras.

Los registros pluviométricos muestran la virulencia del fenómeno. En las últimas doce horas, Ulea y Murcia recogieron entre 40 y 50 litros por metro cuadrado, Molina de Segura alcanzó los 40 litros y Santomera 13. Aunque en la mayoría de municipios las precipitaciones no se prolongaron durante demasiadas horas, la intensidad en cortos intervalos fue suficiente para provocar colapsos en vías urbanas y carreteras.

La borrasca Gabrielle recordó en apenas unos minutos la vulnerabilidad de la Vega del Segura ante episodios de lluvia torrencial. Si bien la rápida intervención de los servicios de emergencias evitó daños personales, los efectos fueron visibles en carreteras, instalaciones públicas y viviendas. Ante la previsión de que el temporal pudiera prolongarse, los equipos de emergencia han mantenido activados todos sus recursos durante la madrugada, preparados para responder a nuevas incidencias en la región.