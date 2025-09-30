El Gobierno regional localiza 35 mujeres que han sufrido problemas con las pulseras antimaltrato

Al menos 35 mujeres víctimas de violencia de género con dispositivo de protección —de un total de 207, según la Fiscalía— han sufrido incidencias a lo largo del último año en la Región de Murcia, según informó este martes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante antes de reunirse con los profesionales del CAVI (Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia) de Murcia.

Estas mujeres destacan fallos en la geolocalización, que el dispositivo no avisa con el tiempo suficiente de que su maltratador se encuentra dentro del perímetro de peligro o de que la alarma suena continuamente sin motivo justificado a cualquier hora del día e, incluso, han llegado a sufrir agresión. "Se pueden imaginar lo que eso supone de ansiedad y preocupación para una mujer", señaló la titular de Igualdad. El caso más grave lo sufrió una víctima a la que el sistema no avisó de que su expareja estaba cerca y terminó sufriendo una agresión.

Aseguran también que hay demoras en la respuesta del centro Cometa, que es el lugar en el que se siguen por medios telemáticos las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual. "Incluso cuando el propio dispositivo que lleva la mujer detecta que el agresor está próximo a la víctima, es la propia víctima la que tiene que huir del lugar e incluso contactar directamente con la Policía", señaló Ruiz.

Desde los servicios jurídicos de la red CAVI se está reforzando el asesoramiento y el acompañamiento a las víctimas para que sepan qué es lo que pueden hacer, cómo pueden actuar ante esta situación y qué hacer también ante los posibles casos de quebrantamiento que se han producido. "Tengan en cuenta que no todas las mujeres que portan este dispositivo y que su agresor lleva pulsera, son mujeres que acuden a los centros CAVI", indicó la titular de Igualdad.

La Consejería de Conchita Ruiz aún no ha recibido información al respecto ni de la Delegación del Gobierno ni del Ministerio de Igualdad

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad va a convocar en la segunda semana de octubre al Consejo Asesor Regional de la Violencia contra la Mujer con el fin de trasladarle toda la información que ha recogido en esta fase inicial y recabar propuestas que ayuden a reforzar la coordinación entre los distintos agentes especializados que integran este órgano consultivo. "Estamos hablando de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), fiscales, profesionales de entidades y servicios especializados en violencia, entre otros.

Asimismo, la consejera aseguró que va a seguir exigiendo información al Gobierno de España. "Queremos saber el número de víctimas total afectadas en la Región de Murcia", insistió Ruiz, que lamentó que ni desde la Delegación del Gobierno ni desde el Ministerio de Igualdad le hayan facilitado todavía los datos requeridos.

"Queremos conocer el número de procedimientos judiciales alterados o sobreseídos por causa de las deficiencias de estas pulseras y queremos conocer también la tipología de los fallos detectados. Nosotros sabemos algunas, pero queremos conocer todas y la duración real de las incidencias y los protocolos de respuestas que ha activado el Gobierno central", añadió.

"Desprotegidas por los recortes" María Ascensión Carreño, concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, mostró su preocupacón por la "inseguridad que las mujeres están sufriendo, no solamente en la ciudad de Murcia, sino en la Región y en toda España" y pidió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "estén más implicados aún en esta situación" porque "hay muchas mujeres que están desprotegidas por estos recortes que ha hecho en el Ministerio y también por esa mala gestión que se está haciendo en este dispositivo". Según dijo, a los fallos con estos dispositivos se suma la ley del 'solo sí es sí', "donde miles de violadores y agresores sexuales están en la calle como consecuencia de malas gestiones en esas normativas".

"Habituadas a los fallos"

Rosa Carrasco, asesora jurídica del Emavi (Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer) de Murcia, lamentó que la información que tiene sobre las incidencias proviene "única y exclusivamente del testimonio de las mujeres que los llevan", puesto que "ni los juzgados ni las FCSE nos notifican de manera oficial a nuestros equipos ni su concesión ni su retirada". Ni siquiera el centro Cometa les ha facilitado datos, "amparándose siempre en la Ley de Protección de Datos".

Carrasco informó de que las mujeres que portan el dispositivo antimaltrato se sienten, por una parte, protegidas, pero, por otra parte, este "les recuerda día a día una vivencia que querrían dejar atrás".

Por otra parte, resaltó que muchas de estas mujeres no acuden al CAVI para denunciar estos quebrantamientos por los fallos de la pulsera. "Le restan relevancia al estar, en cierto modo, habituada a estos fallos", señaló Carrasco. Fue el caso de la mujer agredida por su expareja.