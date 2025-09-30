El PSOE pide la dimisión del director general de La 7 en el Consejo de RTRM

Las representantes del PSOE en el Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), Piedad Alarcón y Encarnación Toledo, han pedido este martes la dimisión del director general de la televisión autonómica La 7 TV, Antonio Peñarrubia, por la "publicación reiterada de acusaciones falsas contra el PSRM-PSOE" y por el "uso partidista" del medio por parte del Gobierno de Fernando López Miras.

Asimismo, han presentado una queja formal ante el ente público denunciando los hechos y han solicitado al Consejo de Administración de la RTRM que censure estas actuaciones e inste a La 7 a rectificar la información difundida "con la misma prioridad, visibilidad y frecuencia con la que se emitió la información falsa".

"No existe ningún informe policial ni procedimiento judicial que vincule al PSRM con la financiación de medio alguno", insisten desde el partido

A través de un comunicado, los socialistas explican que, desde el viernes 26 de septiembre, La 7 viene afirmando "que existe un informe elaborado por la Guardia Civil en el que se sostiene que el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea Regional habría desviado fondos para financiar un medio de comunicación digital". Esta acusación es "rotundamente falsa, ya que no existe ningún informe policial ni procedimiento judicial que vincule al PSRM con la financiación de medio alguno", subrayan.

"En las imágenes emitidas por La 7 TV se aprecia que la cadena autonómica dispone del informe de la Guardia Civil y, aun así, difundió información falsa a sabiendas de su falsedad. Este hecho constituye una clara manipulación del contenido del informe policial y reviste una extrema gravedad", añaden.

La información ha sido difundida en los distintos informativos de la cadena, así como publicada en su página web y en sus perfiles oficiales en redes sociales.

Además, afirman que el director general del medio, Antonio Peñarrubia, "contribuyó a expandir esta falsedad", puesto que el sábado 27 de septiembre compartió en la red social X una publicación de la cuenta oficial del Partido Popular en la que se enlazaba a una noticia de The Objective en la que se recogía esta "información falsa", lo que, además de ser "absolutamente reprochable", evidencia su "falta de imparcialidad y objetividad".