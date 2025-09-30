Los pediatras alertan de la desconexión de los niños con la naturaleza

La falta de contacto de los niños y adolescentes con la naturaleza pasa factura a su estado de salud. Mejorar esta situación es uno de los desafíos que se marcan los miembros de la Asociación Española de Pediatría (AEP), quienes este martes han dado a conocer cuáles serían las medidas que plantean para combatir las nuevas amenazas del siglo XXI a la salud de la infancia y adolescencia, coincidiendo con la conmemoración el próximo 8 de octubre del Día de la Pediatría, el Día P, una efeméride que aprovechan para recordar a la sociedad que los pediatras son los profesionales mejor preparados para proteger la salud y el bienestar integral de la infancia y la adolescencia. En el encuentro, celebrado en Madrid, ha participado el doctor Juan Antonio Ortega, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la AEP, quien sostiene que el déficit de naturaleza es un grave problema a estas edades.

El especialista murciano afirma que "tres de cada cuatro escolares apenas tienen contacto con entornos naturales", una desconexión que afecta a su descanso, a su desarrollo neurológico y a su bienestar emocional. Ante esta realidad, el doctor Ortega insiste en que "el contacto con entornos verdes y azules —parques, bosques, ríos o mares— reduce la ansiedad, la hiperactividad, mejora el sueño, el neurodesarrollo e incluso la inmunidad", de ahí que la Asociación Española de Pediatría reclame ciudades más verdes y seguras, y normalizar que recetar naturaleza forme parte de la prevención y el cuidado de la salud, reduciendo el uso excesivo de pantallas, la obesidad infantil o la violencia digital.

El coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la AEP hace referencia a los resultados de un estudio realizado en los últimos dos años con la participación de casi 6.000 escolares de Madrid y Murcia, y del que se desprende que solo uno de cada cuatro niños y adolescentes tiene suficiente contacto con la naturaleza. Esto muestra que, en el lado opuesto, tres de cada cuatro niños carecen de las experiencias que se consideran necesarias para satisfacer ese estado de bienestar pleno biopsicosocial de la infancia y de la adolescencia. "Los niños deberían pasar al menos una hora al aire libre en sus entornos", insiste.

Según el especialista, la conexión con la naturaleza disminuye con la edad, así como en los barrios más pobres, donde existen mayores desigualdades, menos zonas verdes, comunidades más vulnerables, más tasa de paro o peores estilos de vida.

La AEP reclama en el marco del Día de la Pediatría una serie de medidas para "combatir las nuevas amenazas" a la salud de la infancia y la adolescencia, ya que "los niños y adolescentes crecen hoy en un entorno muy distinto al de generaciones anteriores. Han surgido nuevas realidades que, si no se abordan de forma integral, pueden condicionar su bienestar presente y futuro", explica el presidente de la Asociación Española de Pediatría, el doctor Luis Carlos Blesa.

Salud mental

La coordinadora del Comité de Salud Mental de la AEP, Paula Armero, llama la atención sobre los trastornos de salud mental en estas edades y ha reivindicado el papel de los pediatras como "otros especialistas en salud mental" a los que la sociedad, las familias y todos los profesionales en contacto con menores pueden recurrir.

La doctora Armero dice que el 70 % de los trastornos aparecen antes de los 18 años y el suicidio es ya la primera causa de muerte no accidental en adolescentes, por lo que indica que "el incremento de episodios de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y adicciones, así como de conductas autolesivas y suicidas a edades tempranas exige una respuesta urgente de la sociedad y de los profesionales sanitarios".

Sobre el uso de pantallas, solo un tercio de los menores cumple con el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud de no superar las dos horas diarias frente a dispositivos. El abuso repercute en el sueño, la atención, el desarrollo neurológico y el bienestar emocional. Además, tiene impacto en la salud física, favoreciendo el desarrollo de obesidad, elevando el riesgo de enfermedad cardiovascular o incluso con la aparición de nuevas enfermedades, como la fatiga visual digital. Tal y como explica el doctor Julio Álvarez Pitti, coordinador del Comité de Promoción de la Salud de la AEP, "los más pequeños son especialmente vulnerables". Los pediatras muestran, igualmente, preocupación por el tiempo de uso por parte de los padres, que es clave en el comportamiento de los hijos y en el empleo que hacen de las pantallas.

Las cifras de obesidad también preocupan a los especialistas, quienes exigen para combatirla un esfuerzo colectivo de familias, escuelas y sistema sanitario para hacer posible un estilo de vida saludable desde los primeros años. Sobre vacunación, la AEP reclama un calendario único para todo el país y la financiación de todas las vacunas recomendadas por la evidencia científica, mientras que llama la atención también sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia. "La edad de inicio de las relaciones sexuales baja cada año, mientras aumentan los casos de ITS. A esto se suman el acoso escolar y el ciberacoso, que dejan huellas profundas en la salud emocional", explica la coordinadora del Comité de Salud Mental de la AEP.