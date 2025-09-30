El PP insiste a Lucas para que dé explicaciones por el "diario 'fake' sin director ni periodistas"

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) criticó este martes la actitud del delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, por acumular ya "cinco días sin dar la cara" y por atreverse a calificar de "montaje" el caso del "diario 'fake' socialista".

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, denunció que se trata de "una trama marca PSOE" por la cual se destinaba "dinero público" a financiar un "diario 'fake' sin redacción, sin director y sin periodistas conocidos". Un "panfleto", agregó, "que dedica más del 90% de sus contenidos informativos a difamar al PP y al Gobierno de López Miras y a ensalzar la escasa e insustancial labor que realiza PSOE en la Región de Murcia".

Así, manifestó que Lucas "debe dar la cara y aclarar cuestiones fundamentales", como "cuánto dinero público ha sido desviado a ese panfleto, bajo qué concepto han sido realizados pagos, o qué ayuntamientos socialistas han aportado también fondos".

El informe de la Guardia Civil vincula al socialista Jesús Cobos y a su empresa de sistemas informáticos con el portal digital que el PP califica de "panfleto fantasma".

La secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, respondió horas después anunciando que la formación socialista denunciará a Segado por sus "acusaciones falsas" en las que afirma que un informe de la Benemérita recoge pagos del Grupo Socialista al medio digital Las Noticias RM.

"Es absolutamente falso. El informe elaborado por la Guardia Civil se realiza para identificar a los autores del medio digital Las Noticias RM en respuesta a una denuncia por calumnias de una concejala del PP de La Unión contra esta plataforma; no menciona en ningún momento al Partido Socialista y mucho menos asegura la existencia de pagos. Estamos hablando de una denuncia y un informe completamente ajenos al Partido Socialista", aclaró.

López señaló que los servicios jurídicos del Partido Socialista están estudiando la situación. "Emprenderemos acciones legales contra quienes han mantenido esta acusación. Quienes han difundido estas falsedades deberán rendir cuentas ante la justicia y asumir todas las consecuencias", advirtió.