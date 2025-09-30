Murcia estrenará el primer hotel 5 estrellas en primavera

Murcia contará dentro de poco con su primer hotel cinco estrellas en pleno centro de la ciudad. El grupo Barceló, en colaboración con el Grupo Fuertes, prepara la apertura del Royal Hideaway Palacio San Juan, que verá la luz en la primavera de 2026 tras la rehabilitación integral del antiguo edificio del Arco de San Juan, situado al inicio de la calle Correos. La presentación de este evento ha tenido lugar en el Barceló Murcia Siete Coronas

“Estamos hoy para la presentación de nuevos proyectos, sobre todo de la implantación y de la apuesta de Barceló por la Región de Murcia y especialmente en la ciudad de Murcia”, explicó Gaspar Sáez Herrero, director general de Sur de España y Levante de la cadena, durante el acto de presentación.

Un proyecto abierto a la ciudad

El establecimiento dispondrá de 70 habitaciones de lujo y apostará por un concepto abierto a la ciudadanía. “Queremos que sea un proyecto donde no sea solamente un hotel para alojarse, sino que puedan venir a disfrutar, que pueda tener un concepto gastronómico con un asesor con dos estrellas Michelin”, avanzó Sáez Herrero.

El directivo destacó también la azotea como uno de los grandes atractivos: “Va a tener una terraza espectacular, donde creo que puedan pasar muchas cosas importantes para la ciudad, porque aquí se vive mucho el aire libre”.

Además, el hotel contará con una sala de reuniones para acoger encuentros empresariales y eventos sociales, reforzando su papel como espacio de referencia para los murcianos.

Rehabilitación de un edificio histórico

La recuperación del inmueble ha sido una tarea ardua y no carente de dificultades. “Ha sido la parte más complicada y eso ha sido un gran trabajo del equipo arquitectónico, que además es murciano”, detalló Sáez Herrero. La obra ha implicado conservar la fachada y levantar dos plantas adicionales, rehaciendo por completo el interior con nuevas estructuras y sistemas. Pese a la complejidad, Barceló confía en que el resultado sea “fantástico” y se convierta en un emblema para la ciudad.

Una apuesta por Murcia

Desde la cadena subrayan que la apertura del Palacio San Juan se enmarca en su estrategia de crecimiento en la Región. “Pensamos que Murcia cada vez tiene más componentes, tanto la ciudad como la Región, para ser una ciudad muy importante y una región importante para el futuro de España”, señaló Sáez Herrero.

La alianza con el Grupo Fuertes supone, además, una inversión millonaria que no solo permitirá transformar este edificio histórico, sino también reforzar la modernización de otros hoteles gestionados por Barceló en la Región.

El futuro cinco estrellas incorporará un restaurante en la planta baja y una terraza abierta al público en la azotea, con una propuesta de ocio pensada para “disfrutar de las buenas noches de Murcia”, destacaron los responsables del proyecto.