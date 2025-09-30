Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias

El temporal deja 178 incidencias y carreteras cortadas en la Región

Ya no hay avisos meteorológicos activos en la comunidad

Una de las carreteras afectadas por las lluvias

Una de las carreteras afectadas por las lluvias / CONSEJERÍA DE FOMENTO

Alba Marqués

E.P.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido hasta las 8.00 horas de este martes un total de 253 llamadas, correspondiente a 178 asuntos, relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas tras el paso de la borrasca Gabrielle.

Aunque la comunidad ha amanecido con una alerta por lluvias, a esta hora ya no hay avisos activos de fenómenos meteorológicos adversos, según informaron fuentes del 112.

La mayoría de los asuntos han estado relacionados con obstáculos en la vía (61) y achiques de agua (41). Además, se han realizado un total de 16 rescates.

Ninguno de los incidentes ha tenido consecuencias graves. Por municipios, destacan Murcia (70), Molina de Segura (38) y Mazarrón (17).

Calles inundada por la tromba de agua en la tarde de ayer

Calles inundada por la tromba de agua en la tarde de ayer / Marcial Guillen

Carreteras cortadas

En estos momentos permanece cortada la carretera RM-B10, en Ulea y Archena. Además, las brigadas están limpiando los arrastres provocados por las lluvias en la RM-D14.

