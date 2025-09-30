"No solo nos llevan al colapso, sino que esto va a significar la extinción de los juzgados de violencia sobre la mujer". Así de clara se manifiesta la titular del Juzgado Número 2 de Murcia, Fátima Saura, ante la ampliación de competencias que tendrán que asumir a partir de este viernes. Hasta ahora, trataban los conflictos derivados de la violencia de género, sin embargo, desde el día 3 también se encargarán de aquellos delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina.

"En la Región de Murcia estamos sobrecargados y la inclusión de todos estos delitos puede conllevar un aumento de los litigios de hasta un 37%, según la Fiscalía General del Estado", lamenta Saura, una de las 123 jueces y juezas que firman un manifiesto denunciando que el Ministerio de Justicia no les ha dotado de recursos suficientes para hacer frente a las nuevas responsabilidades, a pesar de que se comprometió hacerlo.

"Se aseguró por el ministro de Justicia que se iban a crear un 50% más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y dotar de recursos allá donde fuera necesario", recuerdan. Sin embargo, destacan en el comunicado que "la realidad es muy distinta", ya que, "no sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026. Refuerzos que ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones, esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos. Nada".

La Región de Murcia cuenta con tres juzgados especiales de violencia sobre la mujer: dos en Murcia y uno en Cartagena. Además, Molina, Cieza, Jumilla, Yecla, Totana, San Javier y Lorca tienen juzgados mixtos con funciones de violencia. Saura recuerda que se prometió un nuevo juzgado especial para enero. "La sorpresa fue cuando lo que nos dieron fue un juez, o sea, sin oficina judicial ni funcionarios", lamenta.

En el manifiesto subrayan que "en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas"; ni tampoco "han aumentado los servicios auxiliares" que les permitan llevar a cabo su labor con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica.

"Asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas", advierten los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, que lamentan que, esta vez no podrán "abarcar todo lo que se avecina porque es inasumible".

"No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal porque ni siquiera eso será suficiente. Pero, esta vez, está todo advertido desde hace meses. Y lo dijimos. Lo anunciamos. Lo comunicamos. Pero de nada sirvió", concluyen.

Desde la Región de Murcia, además de Saura, el manifiesto lo firman también Cintia Martínez, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena; Nerea Cavero, del Juzgado Número 1 de Violencia sobre la Mujer de Murcia; y Gloria Virginia Bombín, extitular del Juzgado Número 1 de Violencia sobre la Mujer de Murcia (en la actualidad, se encuentra en otro destino).

Para Fátima Saura, "lo más grave" es que esta falta de recursos y sobrecarga va a repercutir en las víctimas de violencia. "Somos un juzgado de familia, con horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Este lunes celebramos en ese tiempo quince juicios rápidos. Con lo que nos viene encima, nos van a hundir", vaticina.

La jueza, con 18 años de experiencia en violencia sobre la mujer, teme que, con el tiempo, la nueva situación desembocará en "traslados y bajas" del personal.