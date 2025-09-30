Juicio de Novo Carthago: Bascuñana y otros tres procesados declaran este martes

La segunda sesión del juicio por el caso Novo Carthago se desarrollará este martes con el interrogatorio a cuatro de los acusados: el exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana; el subdirector de Urbanismo, José María Ródenas; Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Administración Local y Luis Manuel Romera, asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas.

Los otros tres, entre ellos el principal imputado, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, declararán al final del proceso judicial, tal y como ayer decidió el Tribunal.

La primera jornada del juicio suscitó ayer mucho interés en la Región, sobre todo para los agentes políticos y ecologistas.

El líder del PSRM y delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, señaló a través de su redes sociales que «el núcleo duro del PP en la Región de Murcia vuelve a sentarse en el banquillo».

Para Lucas, se trata de «una de las mayores tramas de corrupción en la Región» y sostiene que el PP está tratando de ocultarlo mediante montajes, en referencia a la Declaración de la Región de Murcia que firmaron el pasado domingo el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus presidentes autonómicos, incluido López Miras.

La respuesta del PP llegaría de la portavoz Miriam Guardiola, quien señaló que no admite lecciones de un partido que defiende a imputados y procesados por corrupción. «Nunca antes habíamos visto a la esposa y el hermano del presidente, sus dos colaboradores más cercanos y su fiscal general del Estado envueltos en procesos judiciales o en la cárcel», recordó.

Podemos-IUV-AV también quiso ayer vincular este caso con la agenda política del PP nacional y autonómico de los últimos días al considerar que con ella se pretende «desviar la atención de la corrupción galopante de ese partido político». Para la portavoz morada en la Asamblea, María Marín, la fecha escogida «no es casualidad», ya que ayer arrancaba el juicio por el caso Novo Carthago, en el que se sentarán en el banquillo dos consejeros del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel a los que «se les acusa de recalificar ilegalmente terrenos junto al Mar Menor para dar un pelotazo urbanístico».

«Mientras Feijóo y Fernando López Miras señalan al inmigrante, mientras tú miras a otro lado, el PP se lo lleva crudo», señaló Marín, quien pidió a la ciudadanía murciana «que no caiga en este engaño tan burdo».