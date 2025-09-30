Más inspectores para agilizar la entrada de productos agrícolas

El muelle de Santa Lucía estrenará en los próximos meses un nuevo puesto de inspección fronterizo, ha anunciado este martes el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, que ha destacado que reducirá los tiempos de espera al triplicar las puertas de inspección de los productos hortofrutícolas de 4 a 14 muelles de carga tras una inversión de 6,1 millones de euros.

Ha hecho estas declaraciones en la feria hortofrutícola madrileña Fruit Attraction, tras una reunión con la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. «Una instalación llamada a reforzar el control para garantizar el perfecto estado de los productos procedentes de terceros países, algo que venimos reiterando de manera permanente, para garantizar que aquellas frutas y hortalizas cultivadas en otras partes del mundo cumplan los mismos requisitos que se exige a nuestros productores», explicó la consejera.

Más de 120 empresas de la Región han exportado tecnología agrícola por valor de 67 millones este año

La consejera Sara Rubira participó ayer en el acto de inauguración de la Feria Internacional del sector de las frutas y hortalizas, Fruit Attraction de Madrid, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como consejeros del ramo de otras regiones españolas.

En la feria, la consejera informó de que más de 120 empresas de la Región de Murcia exportaron tecnología agrícola por valor de 67 millones de euros en los primeros siete meses del año, una cifra que supone un incremento del 2’11 por ciento en relación con el mismo periodo de 2024, año que finalizó con exportaciones por un valor total de más de 106 millones de euros. Entre los productos más demandados por los clientes de terceros países destacan los equipamientos de riego, los sistemas de protección de cultivo o la maquinaria agrícola.

Los principales destinos de las exportaciones de tecnología agrícola, presentes en más de cincuenta países, fueron Francia, Portugal, México, Turquía y Estados Unidos. La Región es la sexta provincia del país exportadora de tecnología agrícola, con un 4,2 por ciento de las exportaciones de estos productos durante los meses de enero a septiembre. La consejera anunció la presencia hoy en la feria del jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.