Bascuñana, sobre su papel en Novo Carthago: “Tenía y tengo la conciencia muy tranquila”

La segunda jornada del macrojuicio por el caso Novo Carthago arrancó este martes en la Audiencia Provincial de Murcia con el inicio de los interrogatorios a los acusados, tras una primera sesión centrada en las cuestiones previas planteadas por las defensas. En el banquillo se sientan antiguos altos cargos del Gobierno regional y responsables técnicos de Urbanismo y Medio Ambiente, acusados de favorecer la recalificación de terrenos protegidos en torno al Mar Menor para facilitar un proyecto urbanístico de la promotora Hansa Urbana. La sesión se abrió con la declaración de José María Ródenas, subdirector de Urbanismo, y continuó con otros exresponsables políticos como Joaquín Bascuñana.

Bascuñana, consejero entre enero de 2002 y julio de 2007, subrayó que nunca recibió directrices políticas ni instrucciones de favorecer el proyecto, ni de Cartagena ni de la presidencia regional. Según explicó, su contacto con el proyecto se limitó a asistir a presentaciones públicas y reuniones informativas, sin intervenir en aspectos técnicos ni legales.

El exconsejero detalló que no tuvo conocimiento previo de reuniones convocadas por otros consejeros y que los directores generales de la Consejería actuaban con autonomía. Asimismo, no recibió información adicional de técnicos o funcionarios sobre aspectos jurídicos o ambientales, y delegó en la Dirección General de Urbanismo la gestión técnica de los expedientes.

Respecto a la orden de aprobación definitiva de marzo de 2005, Bascuñana afirmó que firmó el expediente con todos los informes técnicos favorables, confiando plenamente en los funcionarios, y sin imponer ninguna decisión ni intervención sobre los técnicos. Subrayó que, en ese momento, su responsabilidad era política, no técnica, y que su actuación estaba conforme a la legalidad.

“Tenía y tengo la conciencia tranquila de que lo que hice era lo correcto”, declaró el exconsejero, insistiendo en que su actuación siempre siguió los informes técnicos y la normativa vigente.

Bascuñana también negó haber mantenido contacto con su sucesor en la Consejería ni con otros consejeros sobre el proyecto, y reiteró que su función política no implicaba manipulación de los informes técnicos.

Por su parte, el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas, admitió haber corregido anotaciones en un informe de marzo de 2004 del arquitecto Carlos Felipe Iracheta, que cuestionaba que la operación pudiera tramitarse como modificación puntual y no como revisión completa del Plan General de Cartagena. El exalto cargo defendió que esa corrección fue necesaria porque el criterio del técnico “rompía con la práctica seguida durante años en decenas de expedientes” y porque el impacto sobre el territorio “apenas alcanzaba el 2 o 3% del suelo municipal”.

Banquillo del juicio de Novo Carthago, este martes / Israel Sánchez

Un informe clave para marcar el camino del Ayuntamiento

El acusado explicó que su papel no fue solo corregir, sino también marcar el procedimiento que debía seguir el Ayuntamiento tras la aprobación inicial de la modificación urbanística. “Señalamos las deficiencias detectadas y los pasos que debía dar el consistorio si quería continuar”, dijo, subrayando que su informe fue remitido oficialmente a través del director general y acompañado de observaciones de los servicios jurídicos.

El fiscal llamó la atención que en este caso no apareciera informe alguno de la jefa de servicio de Urbanismo, Margarita Ros. Ródenas justificó esa ausencia alegando que “no era preceptivo” y que fue ratificado por el jefe del servicio jurídico, Antonio Navarro Corchón.

El debate sobre la protección ambiental

Gran parte del interrogatorio giró en torno a la interpretación del artículo 149 de la Ley del Suelo y a la protección del área conocida como Lo Poyo, junto al Mar Menor. El fiscal planteó que, según la normativa de 1992, esa zona ya estaba reconocida como espacio natural protegido. Ródenas replicó que dicha protección era “cautelar y provisional”, a la espera de instrumentos más detallados como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

“El propio plan general de Cartagena establecía protecciones orientativas, pero no acreditaba valores concretos. Hasta que no existiera un PORN definitivo, la posibilidad de reclasificación seguía abierta”, defendió. En su opinión, la declaración ambiental era el instrumento decisivo: “Si el órgano ambiental admitía la transformación, podía reclasificarse”.

El exsubdirector recordó además que, en esos años, la legislación estatal y regional estaba marcada por un espíritu liberalizador del suelo, que permitía ampliar el suelo urbanizable salvo que se acreditaran valores ambientales claros y justificados.

El fiscal, por su parte, insistió en que ya existían estudios científicos financiados por la UE en los noventa que habían identificado valores naturales en el entorno del Mar Menor, e incluso un PORN aprobado inicialmente en 1998. Ródenas respondió que lo que tuvo en sus manos fue un borrador de 2003 y que, en cualquier caso, el procedimiento quedó suspendido a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental.

También declaró Luis Manuel Romera, asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, quien detalló su papel en la revisión y emisión de informes jurídicos relacionados con las modificaciones de suelo que forman parte del macroproyecto urbanístico de Hansa Urbana.

El testigo explicó que su función consistía en recopilar antecedentes y emitir informes sobre los documentos administrativos, sin intervenir directamente en decisiones políticas o en la clasificación de los suelos. Señaló que no era su competencia calificar espacios naturales protegidos como urbanizables y que cualquier informe emitido debía respetar la normativa vigente, incluyendo la Ley de Conservación de la Naturaleza y la Ley del Suelo.

Romera subrayó que las competencias de clasificación corresponden al Ayuntamiento y, en última instancia, a la Comunidad Autónoma, y que su intervención se limitaba a verificar la legalidad de los procedimientos y colaborar en la tramitación de informes técnicos y jurídicos

Por último, Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Urbanismo aseguró que su intervención se limitó a trasladar informes jurídicos y técnicos a los consejeros, sin participar activamente en reuniones. Sobre la reunión de junio de 2004 en San Esteban, dijo: “Estaba allí como convidado de piedra”, y señaló que no conocía a los participantes ni los temas tratados.

Guerrero aclaró que ciertos documentos del expediente de la Dirección General de Calidad Ambiental no estaban firmados por él, y que los informes solo incluían transcripciones parciales de artículos legales, sin clasificar ni desclasificar suelos. Subrayó que la competencia para declarar urbanizable un terreno dependía de los usos permitidos por los informes ambientales y que él confiaba plenamente en los informes de sus técnicos.

El juicio continuará con nuevas declaraciones de técnicos y responsables políticos como testigos la semana que viene, mientras la Fiscalía trata de demostrar que la tramitación de Novo Carthago fue un ejemplo de urbanismo al servicio de intereses privados en detrimento del medio ambiente.