Podemos asegura que las viviendas “asequibles” de Miras son un 20% más caras que las del mercado

Podemos considera que el decreto de Vivienda Asequible presentado ayer por el presidente regional, Fernando López Miras, es “una estafa”. El nuevo modelo de vivienda asequible es una tipología que moderniza el concepto tradicional de la VPO (Vivienda de Protección Oficial), adaptándola a las necesidades actuales de nuestra sociedad, y establecerá unas primas de edificabilidad para aumentar la oferta de viviendas que podrán llegar hasta el 50%.

La diputada autonómica de Podemos, María Marín, explica que "las viviendas supuestamente asequibles van a costar unos 200.000 euros, 1.840 euros por metro cuadrado”, cuando el precio medio de la vivienda en Murcia o Cartagena "está ahora mismo por debajo de 1.500 euros", explica.

Eso implica, según la portavoz morada, que las viviendas asequibles del Gobierno autonómico “van a ser un 20% más caras que las viviendas que hay en el mercado”.

Por tanto, las primas de edificabilidad que se conceden a los constructores, que ascienden hasta un 50%, “son un regalo”. Para Marín se trata de “un nuevo favor del PP al lobby del ladrillo, que no tiene ninguna intención de trasladar esas primas a los precios de las viviendas”.

Por todo ello, desde Podemos reclaman que el precio máximo del metro cuadrado se sitúe en 1.000 euros por metro cuadrado en Murcia y en Cartagena y “en cualquier caso en un tercio por debajo del precio de mercado del municipio donde las viviendas se construyan”.

“A favor de la vivienda asequible sí –concluye Marín-, pero en contra de que el PP utilice un problema tan grave como es el de la vivienda para favorecer los intereses de sus amiguetes del lobby de la construcción”.