Adif prepara el montaje de las vías del AVE en el tramo Murcia-Lorca

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV, un contrato por 24,7 millones de euros para completar la infraestructura de la nueva línea de alta velocidad (LAV) Murcia-Almería en el tramo de 96,7 kilómetros entre Pulpí y la entrada a la capital almeriense.

Entre los trabajos se incluyen medidas de integración ambiental en el entorno de la línea, como el despliegue de barreras destinadas a evitar la colisión de aves, concretamente en el tramo Níjar-Río Andarax, según ha destacado el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Asimismo, se llevará a cabo la plantación de arbolado en el espacio generado tras el desmantelamiento de un vertedero localizado en Viator durante las obras de la LAV, una actuación medioambiental a la que Adif ha destinado 6,3 millones de euros.

El resto de las intervenciones abarcan desde el refuerzo de taludes y sistemas de drenaje hasta mejoras en la autovía A-7 para el acondicionamiento de zonas anexas a la infraestructura.

Avances simultáneos

El Ministerio mantiene actuaciones simultáneas en distintos puntos y ámbitos para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, al tiempo que avanza en la culminación de la plataforma de la línea, en su totalidad ya finalizada o en construcción, y en la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

En paralelo, prepara el inicio de la próxima fase del desarrollo de la infraestructura: el montaje de las vías. En la actualidad están contratados los trabajos correspondientes al tramo Murcia-Lorca y se encuentran en licitación los del trazado Vera-Almería. También se ultiman los procesos para licitar el tramo Lorca-Vera y se avanza en la contratación de los suministros necesarios para la vía.

Simultáneamente, también a través de Adif, se progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería. Además, en los sistemas, se ha contratado el futuro despliegue del resto de elementos que conforman una línea de alta velocidad, entre ellos las tecnologías de comunicaciones ferroviarias GSM-R y de señalización y gestión del tráfico Ertms.

Estas actuaciones, que ejecuta Adif AV, contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, sobre infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; número 7, relativo a la sostenibilidad, y número 8, vinculado al crecimiento económico y al empleo, y podrán contar con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).