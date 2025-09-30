Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos

Los cerca de 28.000 empleados del Servicio Murciano de Salud (SMS) recibirán un plus en sus nóminas de los meses de octubre y noviembre. Estos ‘extras’ equivalen a los atrasos de la subida salarial pactada en 2022 por el Gobierno central y los sindicatos y cuyo último tramo acaba de ser ratificado por el Gobierno regional.

Esta última actualización del 0,5% beneficiará a los 65.000 empleados públicos de la Región de Murcia, aunque en el caso de los trabajadores sanitarios se ha planteado que el abono se lleve a cabo en dos pagos diferenciados: octubre y noviembre.

De esta forma, en la nómina de octubre los trabajadores del SMS recibirán los atrasos correspondientes al año 2024, del 1 de enero al 31 de diciembre del pasado año; mientras que en la de noviembre se les abonarán los atrasos del año 2025, desde el 1 de enero a la actualidad, según explican a esta Redacción los responsables del sindicato de enfermería Satse Región de Murcia.

Los sindicatos confirman que con esta actualización se incluye el último tramo de la subida pactada que quedaba pendiente, «aunque a nivel práctico no se notará mucho en la nómina, ya que este 0,5% que faltaba puede representar entre 12 y 20 euros mensuales más, en función de la categoría profesional de cada trabajador».

El acuerdo de 2022 fijaba una subida fija del 8% entre ese año y 2024, a la que se añadía un 1,5% condicionado a diversas variables como el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) o la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Para el año 2024, en concreto, el acuerdo contemplaba un incremento fijo del 2%, al que cabía sumar un aumento adicional del 0,5% condicionado a la evolución del IPC y que fue el aprobado hace una semana por Consejo de Gobierno en la Región de Murcia.

Desde Salud apuntan que este incremento no se ha podido pagar hasta que se ha contado con el presupuesto del año habilitado, lo que ha sucedido recientemente tras aprobarse en julio.

Las nóminas llegan más tarde

Algunos sindicatos han manifestado el malestar que le han trasladado trabajadores del SMS al conocer que recibirán la nómina unos días más tarde de lo habitual, ingresándolas los días 30-31 en lugar del 25, como hasta ahora, en función de la entidad bancaria con la que trabajen. El pago de la nómina corresponde a la Consejería de Hacienda, que no se pronuncia sobre esta decisión al ser preguntada.