Primas de edificabilidad de hasta el 50% para construir vivienda asequible en la Región de Murcia

El nuevo decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia establecerá unas primas de edificabilidad para aumentar la oferta de viviendas que podrán llegar hasta el 50%.

Según anunció este lunes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la presentación del decreto ley en el Palacio de San Esteban, "esa edificabilidad podrá incrementarse hasta un 40% siempre que el inmueble resultante sea destinado a vivienda protegida en su totalidad".

Esta es una de las medidas del decreto en las que la Región de Murcia es "pionera", destacó, ya que "no podemos permitirnos no ser ambiciosos porque es la única forma de afrontar el problema de la vivienda".

Por eso mismo, el decreto también establece primas de edificabilidad de hasta el 50% en aquellos solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos.

La vivienda asequible es una nueva tipología que moderniza el concepto tradicional de la VPO (Vivienda de Protección Oficial), adaptándola a las necesidades actuales de nuestra sociedad. "Es un modelo más flexible, capaz de ofrecer viviendas a precios limitados, vinculados a criterios objetivos, que resulten realmente accesibles para jóvenes, familias de clase media y personas mayores que buscan una solución adaptada a su etapa vital", explicó López Miras en un acto al que acudieron los representantes de los sectores económicos implicados de la Región de Murcia, así como el equipo de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, con el Jorge García Montoro a la cabeza.

El objetivo marcado por el presidente López Miras es construir durante los próximos cinco años 25.000 viviendas asequibles en la Región. "Es más que posible", aseguró.

Además, el decreto ley concreta el deber de conservación de inmuebles por parte de sus propietarios con el objetivo de revitalizar y hacer más atractivos los cascos antiguos para la promoción de viviendas.

"Hemos hecho una norma muy enfocada a solucionar el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes, que no es otro que la falta de oferta suficiente de viviendas".

Noticia en elaboración.