Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura

Apenas unos minutos de intensa lluvia han bastado este lunes para provocar serios problemas en Molina de Segura y varias localidades de la Vega del Segura, donde se han llegado a registrar hasta 46 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada. Las precipitaciones registradas esta tarde han producido inundaciones en distintas calles del municipio, provocando problemas de tráfico y de acumulación de agua en varias zonas de la localidad. En algunos puntos se han registrado balsas de agua, que están dificultando el paso de vehículos y peatones, aunque por el momento no se han comunicado daños personales.

Hasta las cuatro de la tarde de hoy, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado un total de 34 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas que afecta a toda la Región de Murcia y que mantiene activada la alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La mayoría de las incidencias atendidas corresponden a obstáculos en la vía (10), achiques de agua (6) y rescates de personas atrapadas en vehículos rodeados por el agua (4).

Por municipios, destaca Molina de Segura, con 15 intervenciones. Entre ellas, el atasco provocado por la acumulación de agua en la N-301 a su paso por la localidad y la inundación de los fosos de los ascensores en el Hospital Ribera de Molina, tras la rotura de las bombas de achique.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado este lunes a toda la Región de Murcia el aviso naranja por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Así, si en un primer momento la costa de Cartagena y Mazarrón se encontraba hoy en alerta amarilla, ahora se eleva el nivel de riesgo de fuertes precipitaciones.

Eso sí, aunque la alerta naranja afecta a toda la comunidad, el riesgo no estará presente durante todas las horas en todos los municipios. En concreto, el aviso afecta desde las 12.00 horas y hasta la medianoche en el Noroeste, Altiplano, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón estará activo a partir de las 21.00 horas de esta noche y hasta las siete de la mañana de este martes.

Para mañana, martes 30 de septiembre, la Aemet también mantiene activos, por el momento, avisos por lluvias y tormentas de nivel naranja en el Campo de Cartagena y Mazarrón y amarillo en el resto de la Región durante la madrugada y hasta las siete de la mañana.