LLUVIAS
Estas son las carreteras cortadas este lunes en Murcia por el temporal
El tráfico se ha interrumpido en algunas vías por las fuertes lluvias registradas
Varias carreteras de Murcia permanecen cortadas al tráfico este lunes por las fuertes lluvias registradas. El temporal ha obligado a interrumpir el paso de los vehículos en varios puntos del municipio para garantizar la seguridad.
Murcia
En el municipio de Murcia (ciudad y pedanías), la Policía Local ha informado a las cinco y media de la tarde de este lunes que permanecen cortadas las siguientes vías:
- Carretera de la Alcayna hacia Altorreal
- Carretera de Churra
- Camino de la Silla (Sangonera la Seca)
- Calle Rambla con Calle San Juan (Espinardo)
- Rambla del Carmen (Cabezo de Torres)
Esta noticia se seguirá actualizando en función de la evolución de la lluvia
