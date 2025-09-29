Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LLUVIAS

Estas son las carreteras cortadas este lunes en Murcia por el temporal

El tráfico se ha interrumpido en algunas vías por las fuertes lluvias registradas

Lluvia en la ciudad de Murcia en una imagen de archivo

Lluvia en la ciudad de Murcia en una imagen de archivo / ISRAEL SANCHEZ

Joaquín Vallés

Varias carreteras de Murcia permanecen cortadas al tráfico este lunes por las fuertes lluvias registradas. El temporal ha obligado a interrumpir el paso de los vehículos en varios puntos del municipio para garantizar la seguridad.

Murcia

En el municipio de Murcia (ciudad y pedanías), la Policía Local ha informado a las cinco y media de la tarde de este lunes que permanecen cortadas las siguientes vías:

  • Carretera de la Alcayna hacia Altorreal
  • Carretera de Churra
  • Camino de la Silla (Sangonera la Seca)
  • Calle Rambla con Calle San Juan (Espinardo)
  • Rambla del Carmen (Cabezo de Torres)

Esta noticia se seguirá actualizando en función de la evolución de la lluvia

