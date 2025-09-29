Podemos señala que el PP apunta a la inmigración para desviar la atención de “su corrupción galopante”

Podemos considera que la Declaración de la Región de Murcia que firmaron ayer Feijóo y los presidentes autonómicos del PP “echa más leña al fuego” respecto a la inmigración y que sirve “para desviar la atención de su corrupción galopante” ante el inicio del juicio por el caso Novo Carthago .

“Después de la cacería racista de este verano en Torre Pacheco, después de la vergonzosa concentración de Vox para acosar a los menores del centro de Santa Cruz, después de tanto odio, el Partido Popular compra toda la bazofia ideológica de la ultraderecha”, ha denunciado esta mañana la diputada autonómica María Marín, haciendo referencia a los bulos de “la invasión migratoria, el gran reemplazo y la asociación de migración y delincuencia”.

En este sentido, la portavoz morada apuntaba que el racismo “da votos”. Aun así, cree que el PP se equivoca si cree así va a quitarle votos a Vox”: “Entre el original y la copia, la gente se queda con el original, y esto solo refuerza a la ultraderecha”. “Para combatir a Vox y al trumpismo –continuaba- hay que combatir sus bulos y su odio, no parecerse a ellos, y para eso nos vamos a dejar la piel en Podemos”.

Para Marín “es una vergüenza” que el documento que ayer firmaron Feijóo y sus barones se llame ‘Declaración de la Región de Murcia’. “Esta tierra no se merece que el PP y Vox la utilicen para sus olimpiadas del racismo”, apuntaba, al tiempo que exigía a Feijóo y a López Miras que “quiten el nombre de la Región a ese manifiesto racista y miserable”. La diputada subrayaba que en la comunidad hay más de 110.000 extranjeros que cotizan a la Seguridad Social y 10.000 inmigrantes autónomos. Los inmigrantes, apuntaba, aportaron el 35% del crecimiento de la riqueza en los últimos 20 años. “Esos son los datos, no bulos –señalaba-, y no vamos a permitir que por uno, por dos o por veinte, se criminalice a ningún sector de la clase trabajadora. Tampoco vamos a permitir que se engañe a los trabajadores españoles”.

“El problema no es el inmigrante”, recalcaba, resumiendo los “verdaderos problemas de la gente”: “El coste de la vida, las listas de espera de la sanidad, los barracones en las escuelas o el precio de la vivienda”. “La Declaración que ayer aprobó el PP no menciona ni una vez en 14 páginas las palabras alquiler o hipoteca –continuaba-. Eso es lo que les importa al PP de Feijóo y López Miras los problemas de los españoles”.

Por otro lado, Marín apuntaba que dicha declaración sirve “para desviar la atención de su corrupción galopante”. Según ella, “no es casualidad que fuera precisamente ayer la fecha elegida por el PP para su cumbre en Murcia”. En este sentido, señalaba que este lunes arranca el juicio por el caso Novo Carthago: “Dos consejeros del PP con Valcárcel, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, y otros seis altos cargos se sientan en el banquillo”.

Marín subrayaba que se les acusa de recalificar ilegalmente terrenos junto al Mar Menor para dar un pelotazo urbanístico. “El caso Novo Carthago es el caso Partido Popular –señalaba-, es un juicio al PP y a su modus operandi. Mientras Feijóo y López Miras señalan al inmigrante, mientras tú miras a otro lado, el PP se lo lleva crudo”. Por último, la diputada pedía a la gente “que no caiga en este engaño tan burdo”. “No sobran inmigrantes. Sobran corruptos y sobran racistas", concluye.