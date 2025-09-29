Guerra abierta del PSRM contra La 7, "pieza clave de la campaña de difamación del PP"

La relación del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) con la televisión pública La 7 pasa por su peor momento. Este lunes, la formación que lidera Francisco Lucas ha informado a través de un comunicado su intención de presentar una denuncia formal en la reunión del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) por la "publicación reiterada de acusaciones falsas" en este medio de comunicación y por el "uso partidista" que de él hace el Gobierno regional.

Asimismo, el PSRM señala que ha puesto los hechos en conocimiento de sus servicios jurídicos y no descarta emprender acciones legales.

Los socialistas denuncian, para empezar, que la programación de la televisión autonómica "viene emitiendo contenidos claramente sesgados a favor de los intereses partidistas del Partido Popular". Pero fue la semana pasada cuando una información de El Confidencial —medio al que han denunciado— removió los ánimos del partido más de la cuenta.

El partido de Francisco Lucas señala que ha puesto los hechos en conocimiento de sus servicios jurídicos y no descarta emprender acciones legales

Según esta información, la Guardia Civil habría destapado los pagos del PSOE a un medio "fantasma" para atacar a López Miras. Se explicaba que, a raíz de una denuncia por calumnias, la Unidad de Delincuencia Tecnológica identificó al promotor de Las Noticias RM, cuya empresa recibió en 2024 más de 45.000 euros del Grupo Parlamentario Socialista, y que comparte domicilio con la que señalan como "responsable".

Desde el PSRM informaron a esta Redacción de que, si bien ha habido pagos por estas cantidades a la mercantil Piensasolutions a través de su grupo parlamentario de la Asamblea, no se le ingresaba dinero para que creara noticias falsas, sino a cambio de servicios de seguridad en red y de impacto en redes que, además, cesó en junio de 2024. "En ningún caso se le pagó para redactar noticia alguna", insistieron.

Los dirigentes del PSOE murciano critican que los informativos de La 7 han seguido publicando "reiteradamente" estas "acusaciones falsas", difundiendo información "sin contrastar, algo de extrema gravedad, más aún tratándose de un medio público".

El PSOE regional destaca que "no existe ningún informe, investigación o procedimiento" en el que se le vincule con pagos a un medio para generar noticias falsas

"No existe ningún informe, investigación o procedimiento en el que se mencione al Partido Socialista y se le vincule con tales hechos", subrayan. Lo cierto es que el informe de la Guardia Civil, al que también tuvo acceso La Opinión, no habla de pagos a Las Noticias RM para publicar noticias de ningún tipo, sino que se limita a señalar a una mujer, C. G. J., como presunta autora de un delito de calumnias contra el alcalde de La Unión y su edil de Personal después de que estos interpusieran una demanda contra ese portal por publicar que la concejala obtuvo una plaza de funcionaria interviniendo en el proceso de selección.

Los ataques del PSRM contra La 7 van dirigidos especialmente contra el director general de la televisión, Antonio Peñarrubia. Nada más denunciar desde el PP de la Región de Murcia que el PSOE estaba pagando "con dinero público a un pseudomedio" para atacarle —otros que también han sido denunciados—, la portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea, Carmina Fernández, afirmó que "el único que usa fondos públicos para hacer propaganda y difundir sus mentiras es el Gobierno regional del Partido Popular", puesto que "López Miras tiene una televisión pública a su servicio pagada con los impuestos de todos los ciudadanos". Y añadió: "Quizás tenga algo que ver que el director general de La 7 sea la pareja de la secretaria general de Presidencia, es decir, de su jefa de gabinete. Existe un conflicto de intereses muy claro, algo absolutamente indecente e intolerable".

Los socialistas ya han denunciado a El Confidencial y al PP; mientras que la responsable de Las Noticias RM dice que llevará a los tribunales a The Objective y al PP

El pasado sábado, Peñarrubia difundía en la red social X una publicación del PPRM en la que se hacían eco de una noticia de The Objective en la que se decía que la mujer investigada por la Guardia Civil por calumniar, presuntamente, al alcalde de La Unión y su edil de Personal —que ha sido citada a declarar el 23 de octubre— tiene antecedentes por tráfico de drogas. "El director general de La 7, la televisión pública de la Región de Murcia, comparte una noticia falsa, de un pseudomedio y, además, lo hace desde la cuenta del PP. ¿De verdad se puede pasar por alto? No.", denunciaban en la misma red social los socialistas 24 horas después.

Para rizar aún más el rizo, la susodicha negó a través de un comunicado, al que adjuntaba un certificado judicial, que tenga antecedentes penales. Además, dejó entrever que, quizá, el error en relacionarla con esos antecedentes estaría en que su segundo apellido, Giménez, está escrito en el informe de la Benemértia con 'j', cuando no es así.

"Dado el profundo daño al honor por unas injurias y calumnias flagrantes, anunciamos que se va a proceder a interponer todas las acciones judiciales necesarias para salvaguardar y restaurar el daño sufrido contra The Objetive, el Partido Popular de la Región de Murcia y demás personas con marcado carácter público que han utilizado información sin contrastar para intentar dañar de manera personal a alguien totalmente anónimo y ajeno al entorno de la política", manifestó.

En el comunicado del PSOE de este lunes señalan que la televisión pública, gestionada por Secuoya, "ha actuado como altavoz de acusaciones infundadas e información tergiversada, convirtiéndose en una pieza clave dentro de una campaña de difamación alimentada por el Partido Popular para dañar la imagen pública del PSRM-PSOE".