Murcia, segunda comunidad con más pluriempleo

AUn 55% de los trabajadores españoles ha compatibilizado en algún momento dos o más empleos a lo largo de su vida laboral y, en la actualidad, uno de cada diez continúa compaginando varios trabajos, según un estudio de Randstad publicado este lunes.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre de 2024 un total de 585.800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, una cifra que ha aumentado un 43% en la última década y que ha llevado a la empresa de talento a realizar una encuesta a más de 4.500 profesionales de todo el país con el objetivo de analizar la incidencia del pluriempleo, un fenómeno cada vez más presente en el mercado laboral español.

Según el director general de Randstad Trabajo Temporal, Andrés Menéndez, asegura que el número de pluriempleados ha crecido un 47,6% desde 2007, un ritmo "muy elevado" que refleja "la realidad laboral de muchos profesionales en España" y está directamente relacionado con "el esfuerzo que hacen los trabajadores" para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo.

En este contexto, no sorprende que "la principal motivación de los españoles siga siendo el salario, ya que constituye la base para garantizar su bienestar económico", como añade Menéndez.

Mientras algunos profesionales tienen dos o más trabajos debido a sus motivaciones personales, aficiones, etc., la encuesta refleja que la motivación económica es la más determinante; un 41% de los pluriempleados afirma compatibilizar trabajos para aumentar sus ingresos, mientras que un 24% lo hace para cubrir gastos básicos y un 22% se ve obligado por la falta de estabilidad en su empleo principal, lo que supone que en más de ocho de cada diez casos el pluriempleo responde a una necesidad y no a un deseo de realización profesional.

Tres de cada cuatro trabajadores pluriempleados (76%) reducirían su carga laboral si su empleo principal les ofreciera mejores condiciones, mientras que un 17,5% lo haría solo si el salario fuera suficiente. Tan solo un 6% asegura disfrutar compaginando varias actividades.

Murcia, segunda en la lista

En un análisis por comunidades autónomas, Baleares, donde un 84% de los trabajadores afirma haber compaginado más de un empleo en algún momento, encabeza la lista, seguida de Murcia (63%), Navarra (63%) y Andalucía (60%), donde el pluriempleo es especialmente habitual y seis de cada diez ocupados han tenido que recurrir a este en algún momento. Canarias (59%) y La Rioja (59%) se sitúan en cifras similares.

En el extremo inferior, con los menores porcentajes de pluriempleo, se encuentran el País Vasco (52%) y Extremadura (47%), donde más de la mitad de los trabajadores (53%) nunca ha compatibilizado empleos, convirtiéndose así esta última en la única comunidad donde predominan quienes no han vivido esta situación.

"Empujados" a recurrir al pluriempleo

En el contexto actual de elevados precios de consumo, la presión en el mercado de la vivienda y los alquileres, y unos salarios por debajo de la media europea (32.587 euros anuales, frente a los 37.863 euros de la Unión Europea, según Eurostat), muchos profesionales "se ven empujados a recurrir al pluriempleo".

Casi la mitad de los encuestados (46%) lo valora positivamente, al verlo como una vía para obtener ingresos extra y algo de flexibilidad, pero "el coste personal es evidente": un 23,5% asegura que les provoca fatiga o estrés y un 11% lo considera muy negativo por el impacto en su salud y relaciones personales; mientras que, por otro lado, un 19% afirma no notar grandes cambios, reflejo de cómo, en algunos sectores, compatibilizar empleos "se ha convertido en una práctica normalizada".

Un 30% de los trabajadores pluriempleados compagina más de un empleo durante más de tres años, lo que muestra que no siempre se trata de una circunstancia temporal, sino que en muchos casos se prolonga "como estrategia de supervivencia laboral", aunque un 30% lo vive de manera más transitoria, durante menos de seis meses, un 24% entre uno y tres años y un 17% entre seis meses y un año.

En cuanto a la naturaleza del trabajo, el pluriempleo se apoya mayoritariamente en contratos por cuenta ajena (64%), aunque también para quienes recurren a actividades por cuenta propia (24%) o a ingresos de distinta índole (12%).

El estudio también analiza en qué sectores se concentra el pluriempleo, siendo hostelería y turismo (30%) y comercio y atención al cliente (24%) los líderes del ranking, seguidos por transporte y logística (17%) y producción y manufactura (15,5%), a los que se suman otros como la consultoría, las finanzas o el ámbito legal, que rondan el 10%, mientras que educación (6,5%), tecnología y servicios digitales (6%) y sanidad (5,5%) se sitúan a la cola. Un 42,5% de los encuestados señala trabajar en otros sectores no recogidos en la clasificación, lo que, de acuerdo con Ranstad, evidencia que este fenómeno es transversal.