La Guardia Civil ofrecerá cursos de autodefensa al personal de enfermería de la Región

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha anunciado esta mañana que la Delegación del Gobierno atenderá una reivindicación histórica del Colegio de Enfermería de la Región para que la Guardia Civil ofrezca cursos de formación en técnicas de protección y autodefensa a enfermeros y enfermeras de la Región de Murcia para prevenir agresiones y comportamientos violentos.

“Uno de los problemas a los que se enfrenta el personal sanitario son las agresiones y actitudes violentas por parte de algunos pacientes. Afortunadamente, se trata de una minoría, pero desde la Delegación del Gobierno de España vamos a dar respuesta a esta situación intolerable", apuntan desde la Delegación.

Por eso, la Guardia Civil ofrecerá al personal sanitario "formación en técnicas de prevención y autodefensa frente a situaciones potencialmente conflictivas en el ámbito sanitario”, ha explicado el delegado del Gobierno tras reunirse con la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia Corominas.

Lucas, que ha indicado que este tipo de cursos ya se imparten en otras comunidades y que ahora se implantará en nuestra Región, ha aprovechado para agradecer a todo el personal sanitario su labor y reiterar su rotunda condena a cualquier agresión o actitud violenta contra los profesionales de la sanidad.

“Desde la Delegación del Gobierno vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para garantizar la seguridad del personal sanitario. Porque cuidar de quienes nos cuidan es nuestro deber y una obligación moral”, ha concluido.

Por su parte, Corominas ha manifestado su satisfacción por la noticia y agradecimiento a la Delegación del Gobierno. “Hemos venido esta mañana a trasladar nuestra petición y nos hemos encontrado con que el delegado del Gobierno y la Guardia Civil ya tenían preparada una respuesta proponiéndonos una formación intensiva para nuestros profesionales que, sin duda, vamos a aprovechar. Es un día para estar contentos, porque ante nuestra preocupación, hemos encontrado una respuesta contundente, efectiva y muy de agradecer”, ha indicado.