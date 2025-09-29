"Fluxus permite, gracias a la IA, anticipar la evolución del tumor"

La Inteligencia Artificial (IA) ya se ha hecho un hueco en muchos sectores y Avamed Synergy es una de las compañías responsables en implementarla en Sanidad a través de Fluxus. El CEO y fundador de la compañía, Lucas Antonio Diez, explica las funciones de esta tecnología que han creado, capaz de monitorizar de forma muy precisa los tumores. Diez será uno de los ponentes que participará en la IV Jornada de Biotecnología que el diario La Opinión celebrará el próximo martes, 30 de septiembre, en el Casino de Murcia.

¿Qué diferencia a Avamed Synergy de otras compañías tecnológicas del sector salud?

Durante estos años hemos tenido oportunidad de asistir a la creación de numerosas empresas del sector salud que trabajan sobre la imagen médica. Podemos afirmar que el ecosistema es extenso y está muy poblado. Sin embargo, aún no ofrecen nuestro valor diferencial. La competencia se ha centrado en mejorar el flujo de trabajo del hospital, así como el de los radiólogos y equipos multidisciplinares o los servicios de urgencias. Quisiera recordar que, hace de 12 años, Avamed Synergy fue de las primeras empresas que apostaron por la medicina de precisión y personalizada, ofreciendo sus servicios apoyados en ingeniería biomédica. Fluxus actualmente está incorporándose como tecnología sanitaria de última generación en los hospitales, suponiendo una notable diferenciación con los sistemas actuales. Basada en su IA nativa y predictiva única, es el desarrollo tecnológico más preciso y exigente del mercado. No se trata sólo de ver el tumor, sino de comprender su comportamiento futuro con el huésped, cambiando fundamentalmente el enfoque del posible tratamiento y el exigente y preciso abordaje quirúrgico.

Recientemente iniciaron la prueba piloto de Fluxus, su software para predecir el crecimiento de tumores. ¿Cómo funciona el que es su gran proyecto?

Efectivamente, el pasado mes de junio iniciamos la primera fase de prueba piloto en el reconocido Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Supone un gran paso en la validación de Fluxus para su llegada al mercado y su proceso regulatorio. Fluxus es un entorno inteligente e interactivo que, asistido por Inteligencia Artificial (IA), genera gemelos digitales híbridos soportados por algoritmos nativos y técnicas de Aprendizaje Automático (Deep Learning), permitiendo para la oncología predictiva minimizar la incertidumbre. Su principal objetivo es anticipar la dinámica tumoral, permitiendo una comprensión más profunda de la multiestructura del tumor y su evolución. Gracias a esta capacidad predictiva, Fluxus contribuye al empoderamiento clínico, facilitando la toma de decisiones para tratamientos personalizados más eficaces y apoyando el diseño de abordajes quirúrgicos más precisos.

«Fluxus contribuye a la reducción de falsos negativos en un 95%»

¿Qué avances significativos puede aportar esta tecnología a la planificación de las intervenciones tumorales?

En este punto en concreto, esperamos y estamos seguros de que Fluxus supondrá un antes y un después en el tratamiento de cirugías oncológicas de alta complejidad. En la actualidad no existe un desarrollo como Fluxus. En ese sentido, Fluxus contribuye significativamente a la reducción de falsos negativos: las pruebas clínicas han demostrado una disminución del 95% en este tipo de errores, lo que permite diagnósticos más precisos y una estrategia de tratamiento más eficaz. Además, la posibilidad de realizar múltiples ensayos o posibles escenarios quirúrgicos con la elevada precisión y fiabilidad de Fluxus permite reducir el tiempo de operación en más de un 30% y disminuir las resecciones de tejido no tumoral en más de un 15%, lo que se traduce en mejores resultados postoperatorios y una recuperación más favorable para el paciente.

Oncólogos, cirujanos y pacientes podrán dentro de poco disfrutar de los beneficios de Fluxus. ¿Cuáles diría que son los más destacados?

Principalmente, los que hemos comentado anteriormente. Los beneficios afectan tanto al paciente como al propio clínico: disminución de errores en los diagnósticos, siendo más precisos y derivando en tratamientos más eficaces. A su vez, se reducen los tiempos en el quirófano y, por consiguiente, los costes derivados. Sin olvidar el factor de recuperación, que también resulta mucho más favorable gracias al uso de Fluxus en este tipo de tratamientos.

¿Cómo pueden realmente la inteligencia artificial y los gemelos digitales mejorar la eficiencia del sistema sanitario?

De forma muy directa y notable. La inteligencia artificial y los gemelos digitales, como los que emplea Fluxus, tienen un enorme potencial para mejorar la eficiencia del sistema sanitario actual. Por un lado, la IA permite analizar grandes volúmenes de datos clínicos en tiempo real, detectar patrones complejos y anticipar la evolución de enfermedades como el cáncer. Por otro, los gemelos digitales permiten simular escenarios clínicos antes de intervenir, lo que optimiza la toma de decisiones. Un gemelo digital es una réplica virtual de un sistema físico —como un tumor y su huésped o un proceso clínico— que se actualiza en tiempo real con datos reales. Al integrarse con IA y tecnologías como Fluxus, permite simular, predecir y optimizar el comportamiento del sistema físico. Sin duda, tanto la IA como los gemelos digitales suponen grandes avances para el sistema, impulsando un cambio considerable hacia una medicina más precisa y centrada en el paciente.