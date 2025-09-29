Los estudiantes murcianos irán a la huelga este jueves en apoyo al pueblo palestino

Los alumnos murcianos ya se preparan para participar este jueves, 2 de octubre, en la huelga general estudiantil convocada a nivel nacional en apoyo al pueblo palestino.

La protesta se celebrará de forma simultánea en distintas ciudades a las 12.00 de la mañana, cuando los participantes tienen previsto salir a la calle convocados por el Sindicato de Estudiantes para levantar la voz bajo el lema 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino'. Así lo están trasladando este lunes los directores de distintos institutos de la Región de Murcia a las familias para que conozcan el motivo de la protesta.

En las comunicaciones enviadas por los centros se señala que, tras ser informados por la junta de delegados de la decisión de no asistir a clase ese día, a los estudiantes de tercer curso de Secundaria en adelante que no acudan no les supondrá una falta de conducta ni serán sancionados de modo alguno si así lo han comunicado previamente a jefatura de estudios o a la dirección de sus centros. Además, apuntan que esto viene regulado en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2020 que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

No obstante, los institutos cuentan con unos servicios mínimos establecidos para atender a los alumnos que deseen acudir a clase con normalidad.

Cartel de la huelga convocada por los estudiantes. / L.O.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para este jueves una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino y llama a vaciar las aulas y llenar las calles "de dignidad" en las manifestaciones previstas en distintas ciudades, entre las que se encuentra Murcia. En la Región, la protesta tendrá lugar a las 12.00 de la mañana en la Glorieta de España (Murcia), según los organizadores.

Desde la organización estudiantil se denuncia el "exterminio" que está sufriendo actualmente el pueblo palestino y que después de que se hayan cumplido ya "dos años de genocidio", el "Gobierno sionista de Netanyahu" no pone freno a sus "planes criminales".

La organización señala también cómo "la hambruna organizada" está siendo también utilizada como "arma de guerra" y que ya es el 25% de la población el porcentaje afectado por la falta de alimento.