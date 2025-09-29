Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

En directo | López Miras presenta el nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región

El presidente regional da los detalles del decreto ley que previsiblemente será aprobado esta semana en Consejo de Gobierno

El presidente regional, Fernando López Miras, presenta en rueda de prensa el nuevo decreo ley de Vivienda Asequible

La Opinión

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, presenta el nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región de Murcia. Un decreto ley que se espera que sea aprobado esta semana en Consejo de Gobierno.

Sigue en directo la rueda de prensa.

