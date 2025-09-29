Política
En directo | López Miras presenta el nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región
El presidente regional da los detalles del decreto ley que previsiblemente será aprobado esta semana en Consejo de Gobierno
El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, presenta el nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región de Murcia. Un decreto ley que se espera que sea aprobado esta semana en Consejo de Gobierno.
Sigue en directo la rueda de prensa.
