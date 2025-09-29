Los diez puntos clave del nuevo modelo de Vivienda Asequible en la Región de Murcia

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, ha presentado en la mañana de este lunes el nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región de Murcia. Un decreto ley que previsiblemente será aprobado esta semana en Consejo de Gobierno con el que el Ejecutivo pretende facilitar el acceso a la vivienda.

Entre las novedades que traerá esta normativa destacan la declaración de "urgente" de todos los trámites administrativos relacionados con la vivienda, las primas de eficabilidad de hasta el 50% para construir este tipo de inmuebles, la ampliación de suelo residencial o el cambio de uso de oficinas o locales en planta baja a vivienda protegida, entre otras cuestiones.

Consulta, a continuación, los diez puntos clave de este nuevo modelo de vivienda en la comunidad.

1. Vivienda Asequible moderniza a VPO

En primer lugar, el decreto introduce una figura innovadora dentro de la modalidad de Vivienda Protegida: la Vivienda Asequible de la Región de Murcia. Se trata de una nueva tipología que moderniza el concepto tradicional de la VPO, adaptándola a las necesidades actuales de nuestra sociedad.

La Vivienda Asequible es un modelo más flexible, capaz de ofrecer viviendas a precios limitados, vinculados a criterios objetivos, que resulten realmente accesibles para jóvenes, familias de clase media y personas mayores que buscan una solución adaptada a su etapa vital. Con ello la Comunidad adapta trámites como la calificación provisional y definitiva, que pasan a ser sustituidos por declaración responsable.

2.Coliving y Cohousing

La norma incorpora y regula nuevas fórmulas residenciales que están ganando protagonismo en todo el mundo: por ejemplo, el coliving y el cohousing.

Son modelos que permiten compartir espacios, servicios y recursos, y que resultan especialmente atractivos para quienes buscan su primera vivienda o para las personas de edad o con discapacidad que necesitan un entorno más comunitario y colaborativo.

3.Burocracia más simple

El decreto-ley incluye también un conjunto de medidas para simplificar la burocracia y reducir los plazos administrativos. El jecutivo declara urgentes todos los trámites administrativos, incluidas las licencias de obra, planeamiento… lo que les dará un trato de preferencia que acortará los tiempos sustancialmente.

Gracias a esta declaración, por ejemplo, el tiempo de concesión de una licencia podrá reducirse a la mitad.

El presidente regional, Fernando López Miras, presenta en rueda de prensa el nuevo decreo ley de Vivienda Asequible / L.O.

4.Más suelo residencial

En el ámbito urbanístico, la nueva norma presentada hoy por el presidente regional flexibiliza los instrumentos de ordenación urbanística para una tramitación más ágil. Introduce cambios que permitirán incorporar suelo residencial de forma más rápida, potenciando figuras de planeamiento como el estudio de detalle.

Esto significa que, de manera inmediata, se podrán poner en marcha proyectos que aumenten la oferta de viviendas, reactivando además zonas urbanas con dificultades como cascos antiguos o suelos urbanos vacantes o en desuso.

5.Primas de edificabilidad de hasta el 50%

El nuevo decreto establecerá unas primas de edficabilidad para aumentar la oferta de viviendas. Esa edificabilidad podrá incrementarse hasta un 40 por ciento siempre que el inmueble resultante sea destinado a vivienda protegida en su totalidad. Esta es una de las medidas del decreto en las que la Región de Murcia es pionera.

La Comunidad va a establecer primas de edificabilidad hasta el 50 por ciento en aquellos solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos.

6.Conservación de inmuebles

Además, el decreto ley concreta el deber de conservación de inmuebles por parte de sus propietarios con el objetivo de revitalizar y hacer más atractivos para la promoción de viviendas, los cascos antiguos.

Vivienda en construcción en el municipio de Murcia, en la zona de Churra. / Juan Carlos Caval

7.Compatibilidad de equipamientos y vivienda protegida

Se permitirá la compatibilidad de equipamientos y vivienda protegida. En parecelas de equipamientos vacantes, salvo los educativos y sanitarios, se permitirá el uso residencial protegido y nunca perderá la titularidad pública.

8.Cambio de uso de oficinas o locales

Se podrá cambiar el uso de oficinas o locales en planta baja, a vivienda protegida.

9.Ampliar la vivienda unifamiliar

Se pondrán construir pequeños bloques de pisos en suelos de vivienda destinados originalmente a vivienda unifamiliar, sin ampliar la edificabilidad prevista en la parcela.

10.Finalizar obras paradas

Gracias a este decreto ley, se podrán terminar edificaciones y urbanizaciones inconclusas siempre que al menos el 50% se destine a vivienda protegida.