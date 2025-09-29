CC OO, contra la "segregación racial" del PP

El sindicato Comisiones Obreras denunció este lunes la «segregación racial» propugnada por el PP en la cumbre de barones del pasado fin de semana en la que dio a su estrategia nacional «un giro a la ultraderecha» en materia de inmigración, dando preferencia a los migrantes de «cultura similar a la nuestra».

CC OO recuerda que una parte muy importante de la economía regional reposa sobre el trabajo en sectores como la agricultura, en la que se emplea a población norteafricana de la que se quiere prescindir «por pura demagogia». Denuncian que «la derecha y ultraderecha españolas parecen querer llevarnos a 1609, cuando se produjo la expulsión de los moriscos decretada por Felipe III, algo que hundió la economía española y, en especial, su agricultura. Lo mismo que sucedería hoy si se prescinde de la mano de obra procedente del norte de África».

Comisiones hace un llamamiento a las patronales agrarias murcianas para que se pronuncien y «detengan esta deriva que va en contra de sus propios trabajadores, a los que nunca parecen defender». El sindicato recuerda que «un país no se debe dirigir como si fuera el departamento de Recursos Humanos de una empresa, sino atendiendo a valores superiores como son los derechos humanos».