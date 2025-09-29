"La biotecnología y biomedicina murciana no son una aspiración, son una realidad"

Joaquín Gómez Moya preside la Asociación de Bioempresas de la Región de Murcia (Abiomur), cuya labor es la de impulsar el sector. Además, será el encargado de clausurar la IV Jornada de Biotecnología que el diario La Opinión celebrará el próximo martes, 30 de septiembre, en el Casino de Murcia.

Como presidente de Abiomur, ¿qué labores llevan a cabo para fomentar la capacidad innovadora y el desarrollo de talento de emprendedores e investigadores, así como la facilitación de la conexión entre los distintos agentes del ecosistema biotecnológico?

Mantenemos una actividad continua con dos vertientes principales. Una de reflexión compartida con otras instituciones por distintas vías, que requiere seriedad, sinceridad y discreción. Defendemos y canalizamos los intereses de nuestros socios hacia políticas que beneficien a todo el ecosistema. De otra parte, hay una actividad de proyección pública en colaboración con numerosas instituciones. En lo que va de 2025 hemos participado en cuatro actos de gran interés junto a entidades tan diversas como Cajamar, CEEIC, La Opinión. Junto al INFO organizamos nuestra participación en BioSpain 2025. Nuestro planteamiento es un programa de trabajo a largo plazo analizando aspectos de gran relevancia donde proyectamos la visión de la industria biotecnológica y biomédica hacia la sociedad, la academia y las instituciones: el año pasado en la III Jornada de Biotecnología fue el tema crucial de la gestión del talento; este año, la Inteligencia Artificial. Siempre primamos la calidad sobre la cantidad, el contenido sobre la foto; invariablemente.

Recientemente se ha puesto en marcha el proyecto ‘Biotech Sinergia’ con el objetivo de hacer de este sector un motor de innovación y empleo. ¿Qué resultados podemos esperar de esta iniciativa?

Las iniciativas de INFO y CEEIC destacan por atraer corporaciones líderes, inversores internacionales y emergentes que acaban siendo referentes. Nuestra expectativa es ampliar el alcance, facilitar acceso a financiación estratégica y crear empleo cualificado, ayudando a que Murcia sea punto de encuentro para innovación global. A las corporaciones les digo que pueden encontrar emergentes de gran interés para sus actividades de prospección tecnológica, ampliación de su portafolio y en general innovación abierta. A los inversores, que hay proyectos que merecen ser estudiados, me consta. A las emergentes, que aprovechen la oportunidad inscribiéndose, preparándose a fondo, y dando seguimiento profesional a los contactos que hagan.

En 2023, el gasto en actividades de I+D en el sector biotecnológico alcanzó los 58,5 millones de euros, casi un 30% más que el año anterior. ¿Somos conscientes en la Región de Murcia de la importancia de liderar el gasto en innovación tecnológica a nivel nacional?

Hay una conciencia creciente de lo que logramos, de la maduración paulatina de nuestro ecosistema. Nuestros socios trabajan en desarrollos de gran complejidad en cuanto a aspectos regulatorios, escalado técnico o acceso a mercados internacionales, que requieren de colaboración constante e inteligencia para administrar capital, talento y alianzas. Es esencial que como Región nos reconozcamos como actores clave de la sociedad del conocimiento y coprotagonistas del progreso biotecnológico español. Estar orgullosos de ello nos pone en mejor disposición para consolidar este cambio de paradigma, hacer marca -imprescindible para vehicular los mensajes con eficacia- y afrontar los retos del siguiente estadio.

¿Cómo podemos atraer a los mejores profesionales del sector para que se involucren en los proyectos biotecnológicos regionales?

En primer lugar, conexión, en todos los sentidos. En el entorno académico e investigador, también el sanitario y el empresarial, tenemos grandes oportunidades para beneficiarnos de las distintas herramientas que impulsan la formación y transferencia de investigadores desde la academia a la empresa. Asimismo, de la colaboración público-privada. El establecimiento y dotación de proyectos conjuntos o empresas de base tecnológica, a la innovación abierta y la cooperación interempresarial son palancas de gran interés respectivamente para academia y corporaciones: cuanto más efectivamente favorecemos estas iniciativas más oportunidades tenemos de que surjan vocaciones empresariales y oportunidades para retener a nuestros profesionales más altamente cualificados. Las emergentes ponemos de nuestra parte proyectos de gran calado, muy estimulantes. No olvidemos por último que nuestras ciudades son atractivas y seguras para vivir; las paulatinas mejoras en comunicaciones constituirán una baza no menor para competir por el talento. En segundo lugar, estructura y capacidad financiera: necesitamos vehículos de inversión potentes y líneas de apoyo financiero dimensionadas a proyectos de alto impacto. Igualmente, infraestructuras especializadas, mejor acceso a instalaciones de ensayo o experimentación y misiones internacionales específicas.

¿Cómo puede la biotecnología mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental?

La biotecnología está transformando nuestra calidad de vida con innovaciones que ya benefician nuestros campos y hospitales, desde cultivos resistentes y sostenibles hasta terapias avanzadas. Por añadidura a este efecto, bien conocido, de nuestros productos y servicios, hay un aspecto que me gustaría enfatizar: la biotecnología requiere de convergencia con otras tecnologías, nanomedicina, inteligencia artificial, robotización, observación satelital y tantos otros avances que podríamos mencionar. Esta convergencia causa la construcción de capacidades avanzadas y multiplica nuestro impacto beneficioso. La biotecnología y la biomedicina hacen mejor y más competente todo el entorno a su alrededor por los desafíos que nuestros procesos plantean a investigadores, proveedores, aliados e inversores. Es por ello que el apoyo a nuestro progreso es invariablemente una apuesta segura que redunda en el de todos. Está demostrado econométricamente: la consecuencia es una economía más compleja, eficiente y sostenible, cuyo entramado financiero, investigador e industrial es más competitivo y consigue retornos diferenciales más altos y sostenidos en todos los indicadores incluyendo los de nivel de vida, el PIB per capita crece más, y los de calidad, medio ambiente y salud. La biomedicina y biotecnología murciana no son tan sólo una aspiración para el futuro, es un realidad presente que ya está transformando Murcia.