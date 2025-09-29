Arranca la vacunación contra la gripe en los colegios de la Región

Gloria Martínez y María García han dejado este lunes su consulta de enfermería en el centro de salud de San Andrés para dirigirse al colegio Maestro José Castaño de Murcia, donde ha arrancado la vacunación escolar de esta campaña 2025-2026. En esta ocasión, la Consejería de Salud ha ampliado el rango de edad de los menores que se pueden beneficiar de la vacuna contra la gripe, que este año se pondrá a disposición de todos los niños de entre 6 meses y 9 años de edad, realizándose la vacunación en los propios colegios a todos los que tengan más de 2 años ya cumplidos.

El objetivo de esta ampliación del grupo de edad al que se dirige la vacuna y que ha llevado a cabo la Región de Murcia es reducir el número de casos de gripe y evitar complicaciones que precisan ingreso, ya que hasta ahora esta vacunación se limitaba hasta los 5 años, y se ha constatado que los casos más graves se dan en la Comunidad precisamente en los niños y jóvenes de hasta 14 años de edad.

Así, el calendario de vacunación de Murcia se convierte en uno de los más extensos de España al ampliar la administración del compuesto de la gripe hasta los 9 años, sólo superada por Galicia, que lo ha hecho extensivo hasta los 11 años.

La Consejería de Salud calcula que en esta ocasión la vacuna antigripal puede beneficiar a cerca de 120.000 alumnos de la Región de Murcia de entre 2 y 9 años, que son los que se encuentran dentro del grupo diana para protegerles. Para ellos, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha adquirido la vacuna intranasal, que genera menos reticencias entre los menores que la inyectada, y aprovecha la visita de los enfermeros escolares a las clases de Infantil para poner a los alumnos previamente un vídeo de dibujos explicativo para que pierdan el miedo.

Vacunación escolar en el CEIP Maestro José Castaño. / L.O.

Los responsables de Salud insisten en que además de los niños que se vacunan en el entorno escolar, es fundamental vacunar también a los que están en el rango de edad de 6 a 23 meses en su centro de salud o puesto de vacunación habitual, ya que los casos son más graves a menor edad.

Los menores de seis meses, que son los que pueden sufrir una gripe más grave, no se vacunan porque no se dispone de ninguna vacuna autorizada para niños por debajo de esa edad. Por este motivo, es fundamental remarcar la importancia de la vacunación de la embarazada, que la protege a ella y a su futuro bebé.

Vacunación también a los maestros

Las enfermeras escolares que han visitado este lunes el CEIP Maestro José Castaño también han aprovechado la visita para ofrecer la vacuna antigripal a los docentes que han querido estar protegidos contra el virus de cara a la temporada otoñal que acaba de arrancar.

En esta campaña de vacunación escolar, la Consejería también ha estrenado un nuevo módulo de registro de vacunas administradas en los colegios que ahorra tiempo a los profesionales sanitarios y minimiza errores. La Región se convierte así en la única comunidad que trabaja con ‘DataMatrix’, que se usa principalmente en la industria farmacéutica, médica y de componentes para trazabilidad. Gracias a este nuevo sistema de codificación, el registro de vacunas es más riguroso y ágil.

La vacunación antigripal seguirá en próximos días en residencias de mayores y personas discapacitadas, ampliándose posteriormente a los grupos de riesgo en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria.