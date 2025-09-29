Antelo llama "dúo sacapuntas" a Feijóo y Miras y les acusa de mentir para "demonizar" a Vox

José Ángel Antelo ha denunciado este lunes “las artimañas del Partido Popular, que utiliza las mismas mentiras y estrategias que la izquierda” en relación a la política migratoria. Las declaraciones del líder de Vox en la Región de Murcia llegan tras la celebración de la cumbre del PP en la capital murciana, donde el presidente autonómico, Fernando López Miras clamó por una política migratoria "sin radicalismos" ni "medidas populistas".

Antelo ha recordado que “hace solo un año Vox formaba parte del Gobierno regional, pero decidimos salir porque donde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal. El Partido Popular aceptó el reparto de inmigrantes ilegales y nosotros teníamos dos opciones: seguir en la silla incumpliendo nuestro compromiso con los ciudadanos o ser coherentes con lo que defendemos, y optamos por lo segundo”.

A renglón seguido, ha acusado al Partido Popular de “hacer el reparto de inmigrantes ilegales” y ha asegurado que en su último cónclave “han vuelto a mentir y a demonizar a Vox con difamaciones y medias verdades”.

En este sentido, ha calificado a Feijóo y López Miras como “el dúo sacapuntas” por atribuir a VOX frases falsas: “Han dicho que tildamos a todos los inmigrantes de delincuentes, que queremos tirarlos al mar o colgarlos de los pies, o que pedimos hundir barcos. Eso es absolutamente falso y responde a su nerviosismo porque ven que Vox es el único partido que crece en la Región y en toda España”.

Asimismo, Antelo ha advertido que “el PP y el PSOE son exactamente lo mismo, no son una alternativa, sino una estafa contra los intereses de los españoles”, al tiempo que ha recordado que “Feijóo ha pactado con Sánchez la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, mientras López Miras quiso financiar pisos para inmigrantes ilegales en la Región, algo que VOX frenó exigiendo la retirada de una orden publicada en el BORM”.

El líder de Vox en la Región también ha reprochado al líder del PP “no haber asistido al Congreso de los Diputados para votar a favor del Trasvase Tajo-Segura, que se perdió por un solo voto” y ha exigido “expulsar de su partido a los dirigentes que, como en Castilla-La Mancha o Aragón, defienden el cierre del Trasvase”.

Así, ha remarcado que “el otro día tenía muy cerca a Azcón, que dice que el Ebro es suyo y que no se trasvasa ni una gota de agua. Si esto pasara en Vox, todos esos dirigentes estarían en la calle expulsados, porque nosotros decimos lo mismo con la misma intensidad en todos los rincones. No nos dedicamos a estafar, independientemente de en qué comunidad estemos”.

A preguntas de los periodistas sobre los centros de menas de la Región, Antelo ha anunciado que, cuando arranque el nuevo periodo legislativo el próximo 8 de octubre, “la primera iniciativa de Vox en la Asamblea Regional será para cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales dependientes de la Comunidad Autónoma”.

Al hilo, ha insistido en que el centro de menas de Santa Cruz “está en la cuenta atrás para su cierre” y ha pedido a la consejera de Política Social que “asuma su responsabilidad”.

“Si no lo cierra, tendrá que dimitir; y si no lo hace, exigiremos su cese, porque si López Miras tiene un problema con Vox en la Región, ese problema es muy grave. Nosotros lo que decimos que vamos a hacer, siempre lo hacemos; no cambiamos de opinión ni de rumbo”, ha añadido.

Finalmente, Antelo ha reafirmado que seguirá defendiendo la seguridad y la prosperidad de los españoles: “Queremos recuperar la paz y la seguridad, dejar de pagar impuestos que se destinan a la invasión y a los políticos que la patrocinan. Y queremos deportar a quienes han entrado de manera ilegal, a los que delincan y a los que se nieguen a integrarse en nuestra tierra”.