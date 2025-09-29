Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado este lunes a toda la Región de Murcia el aviso naranja por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora). Así, si en un primer momento la costa de Cartagena y Mazarrón se encontraba hoy en alerta amarilla, ahora se eleva el nivel de riesgo de fuertes precipitaciones.

Eso sí, aunque la alerta naranja afecta a toda la comunidad, el riesgo no estará presente durante todas las horas en todos los municipios. En concreto, el aviso afecta desde las 12.00 horas y hasta la medianoche en el Noroeste, Altiplano, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón estará activo a partir de las 21.00 horas de esta noche y hasta las siete de la mañana de este martes.

Mapa de alerta meteorológica este lunes en la Región / 112

Para mañana, martes 30 de septiembre, la Aemet también mantiene activos, por el momento, avisos por lluvias y tormentas de nivel naranja en el Campo de Cartagena y Mazarrón y amarillo en el resto de la Región durante la madrugada y hasta las siete de la mañana.

Mapa de alerta meteorológica para este martes / Aemet

Actos cancelados por las lluvias

El Ayuntamiento de Lorca ha cancelado los actos de la Semana del Mayor programados para este lunes por la alerta meteorológica. La Semana del Mayor incluía este lunes actividades como una clase de baile en la carpa de la pedanía de Almendricos, una visita al castillo de Lorca y al campus universitario y el acto de inauguración oficial que se iba a celebrar a las 19,30 horas en el Palacio de Guevara con la actuación de la coral Santa Cecilia.

Durante cinco días, desde el lunes hasta el viernes, la Semana del Mayor incluye actividades en pedanías como Zarcilla de Ramos, Campillo, Purias, o La Hoya. Los actos incluirán una velada musical el día 3 de octubre en la carpa del recinto ferial del Huerto de la Rueda.

A consecuencia de la alerta naranja, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a primera hora de la mañana de este lunes, ha mantenido una reunión con las fuerzas y cuerpos de seguridad y los responsables de los distintos servicios municipales implicados para coordinar actuaciones y adoptar medidas en materia de prevención. Entre ellas destacan:⁠

Suspensión de actividades extraescolares municipales (escuelas deportivas y Conservatorio)

Finalización del mercado semanal a partir de las 12.00 horas

Cierre de parques y jardines a partir de las 12.00 horas

Refuerzo de Bomberos, Policía local, Guardia Civil , Protección Civil y Cruz Roja

⁠⁠Revisión de imbornales.

⁠Señalización de las posibles zonas inundables ⁠

⁠⁠Desactivar el sistema de peatonalización para facilitar posible paso de vehículos de emergencia

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha activado el Plan de Emergencias Municipal en fase de preemergencia, de 12:00 horas a 23:59 horas.