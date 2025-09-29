El abandono educativo en la Región deja más de 10.000 plazas de FP sin cubrir

La Formación Profesional (FP) se está consolidando entre los jóvenes como una vía de acceso relativamente rápida al mercado laboral, con un aumento de las ofertas de trabajo que buscan a este tipo de titulados. Esto ha llevado a las administraciones y a las empresas privadas a aumentar la oferta de ciclos y plazas de forma exponencial a la demanda y un ejemplo lo encontramos en la propia Comunidad Autónoma, que ha incrementado en un 45,4% las plazas de FP en los últimos tres años, con la vista puesta en seguir haciéndolo hasta el curso 2027-2028.

Sin embargo, como ya ha ocurrido en otros ámbitos, el riesgo de toda burbuja es que esta vaya a explotar en algún momento.

La demanda existe y el aumento de plazas disponibles también, pero no todas se cubren, ya que lograr un equilibrio resulta complicado.

Las cifras 46.800 La oferta de plazas de Formación Profesional este curso en la Región asciende a 46.800. 90% La ocupación de plazas en el primer curso de FP para este curso superará el 90%, ya que la mayoría de las vacantes están en segundo.

La Región de Murcia ha ofertado para este curso 2025-2026 un total de 46.800 plazas de Formación Profesional, la mayor oferta de este tipo de formación de la historia y 3.300 más que el curso pasado. Sin embargo, 10.800 plazas siguen sin cubrir a sólo un mes de que se cierre el plazo de matrícula -este estará abierto hasta el próximo 31 de octubre-. Esto representa más del 23% de todas los puestos ofertados.

A final de esta semana la matrícula registrada era de 36.000 estudiantes en Formación Profesional, superando la cifra del curso pasado en estas fechas, aunque es un dato que cambia a diario, ya que la matrícula aún está abierta.

Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional esperan que la ocupación en el primer curso de FP supere este año el 90%, pero reconocen que el problema se encuentra en el paso de primer a segundo curso, momento en el que muchos estudiantes abandonan los estudios. Por ello, insisten en que el objetivo que se marcan es reducir esas tasas de abandono educativo para lograr que la mayoría de los alumnos que comienzan Formación Profesional la terminen.

Según explican, la tasa de abandono educativo de primero a segundo se concentra principalmente en los grados básicos y medios, mientras que los estudiantes de grados superiores suelen terminarlos. El motivo suele ser que los alumnos acceden a otros estudios de FP, Bachillerato o universitarios, o bien por su salida hacia el mercado laboral incluso antes de haber terminado de formarse debido a la alta empleabilidad de estas titulaciones, que hace que en muchas ocasiones encuentren trabajo y no los finalicen.

Hay ciclos, como son los relacionados con el sector de la construcción, los de automoción y los de hostelería, que tienen una gran demanda laboral, «lo que hace que incluso las empresas acudan a los centros formativos a buscar trabajadores», apuntan.

Las cifras que maneja Educación muestran que la tasa media de abandono en FP en grado básico y medio ronda el 20% por curso.

Esto hace que la mayoría de las plazas vacantes se concentren en el segundo año, pero Educación no puede quitar una clase con capacidad para 20 alumnos porque esta se haya reducido a nueve, ya que esos nueve necesitan terminar sus estudios, explican.

Matriculaciones

En el curso que acaba de arrancar las solicitudes de Formación Profesional se han incrementado un 6,5% de media con relación al curso anterior. En el grado medio, por ejemplo, las solicitudes han pasado de 10.791 el curso pasado a 11.491 este año, mientras que en el grado superior ha ido de 12.548 a 13.360 este curso.

Para Educación, este hecho pone de manifiesto una tendencia positiva en la demanda de las enseñanzas profesionales y el interés creciente del alumnado por itinerarios formativos que favorecen la empleabilidad y la especialización técnica.

El interés de los alumnos por la FP en la Región de Murcia también lleva a que siete de cada diez (70%) solicitantes obtengan plaza en centros públicos o concertados y que más del 50% de los candidatos accedan a los estudios que han elegido como primera opción. «Esta cifra se debe a que hay estudios con gran demanda, como los grados relacionados con profesiones sanitarias, a los que se accede por nota media de ESO o Bachillerato», señala la Administración.

En este contexto de alta demanda en grados sanitarios, se da la circunstancia de que las plazas no se pueden incrementar a la ligera, ya que estas se deben corresponder con la capacidad del mercado laboral para absorber trabajadores y el número de empresas en las que los alumnos pueden desarrollar sus prácticas, ya que hay que garantizar la formación en empresas a todo el alumnado de FP.

Esto lleva a que no sea posible ampliar el número de plazas de forma masiva en los grados más demandados.

Reticencias a la movilidad

Otra circunstancia que también ha percibido la Consejería de Educación y Formación Profesional es la reticencia que tienen los jóvenes que cursan FP a desplazarse de municipio para iniciar sus estudios, a diferencia de lo que ocurre con los universitarios, ya que en ocasiones no hay plazas de un grado en Murcia pero sí hay en el mismo grado en otro municipio para poder cursarlo. «Vemos que el alumnado de FP no tiene aún la conciencia del cambio de municipio para estudiar», señalan.

Más y menos demandados

Los ciclos más demandados en grado medio son Cuidados auxiliares de enfermería; Farmacia y parafarmacia; Emergencias sanitarias; y Electromecánica de vehículos automóviles. Mientras que en grado superior destacan Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear; Higiene bucodental; Educación infantil; Laboratorio clínico y biomédico; Anatomía patológica y citodiagnóstico; Integración social, y Dietética.

Por contra, los de menos demanda son los relacionados con calzado y el grado medio de cocina en algunos municipios.

Colaboración con empresas gracias a más de 8.000 convenios

La colaboración continua con las empresas lleva a la FP de centros sostenidos con fondos públicos a contar con más de 8.000 convenios de formación en empresas formalizados, facilitando así a los alumnos la realización de estas prácticas en un entorno real de trabajo.

Además, la empleabilidad sigue creciendo y la última estadística del Ministerio muestra que la Región lidera la empleabilidad en grados medios con una tasa del 36,3% tras un año de la titulación, y en grados superiores con un 45,8 % de afiliación.

Aumento de titulados

La Región también ha incrementado el porcentaje de titulados en los últimos cuatro cursos, pasando del 51,79% de titulados en FP básica en el curso 2018-2019 al 62,88% en el curso 2022-2023. En el caso del grado medio, se ha pasado del 60,89% de titulados en el curso 2018-2019 al 71,45% en el curso 2022-2023; y en el grado superior se ha pasado del 71,53% en el curso 2018-2019 al 77,45% en el curso 2022-2023.