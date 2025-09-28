Para nuestro querido Manolete

Al poco tiempo de habernos conocido, me decías: «Amiga, aunque te conozco poco y apenas te haya visto dos o tres veces, siento que te conozco de toda la vida. Gracias por tu amistad sincera. Sé feliz». ¡Nuestra amistad fue inmediata!

Decirte que yo sí que tengo que dar las gracias por toda esa amistad altruista que siempre nos has brindado. Estar y hablar contigo siempre ha sido como estar en casa.

Nos despedimos de ti con el corazón lleno de gratitud. Nos dejas recuerdos imborrables: tu apoyo sincero, tu saber estar y sobre todo esa complicidad que hacía únicos todos esos momentos a tu lado.

Nuestras conversaciones profundas y llenas de verdad serán un tesoro que siempre llevaremos dentro, aunque pasen los años.

Entre Murcia y Compostela nunca hubo kilómetros porque cuando nos encontrábamos todo seguía como si nos hubiésemos visto el día anterior.

Hoy el cielo gana un amigo y nosotros guardamos la fortuna de haberte tenido en nuestras vidas llenándolas con tu luz, siempre tan positiva.

Recuerda que, allá a dónde vas, te esperan para comer un churrasquito.

Sigue disfrutando y sé feliz, amigo.

Firmado: Tus galeguiñas.