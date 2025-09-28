El juicio de Novo Carthago contra exaltos cargos comienza este lunes

El juicio contra los ocho acusados del caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago, entre los que se encuentran los exconsejeros de la Región de Murcia Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, dará comienzo este lunes en la Audiencia Provincial y se prolongará hasta noviembre a lo largo de veinte sesiones. Los demás acusados son otros ex altos cargos regionales y la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto que preveía la construcción de diez mil viviendas, hoteles y dos campos de golf en terrenos protegidos ubicados junto al Mar Menor, dentro del término municipal de Cartagena.

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe este domingo, señala que todos ellos participaron, presuntamente, en actuaciones ilegales dirigidas a hacer viable ese proyecto mediante la modificación de la normativa urbanística que lo impedía. Así, añade, llevaron a cabo, supuestamente, las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena y del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para tratar de conseguir su objetivo, que de otra forma no habían logrado por la protección medioambiental que tenían los terrenos afectados.

Tanto el fiscal como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación particular, señalan como principal responsable al que era entonces, hace ahora casi veinte años, consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá. La Fiscalía reclama para él tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación. Para el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana solicita, por el supuesto delito de prevaricación, seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Entre los acusados figura igualmente una exasesora de Cerdá para la que pide tres años y tres meses de cárcel y multa de nueve mil euros por falsedad y prevaricación, junto con la inhabilitación especial por mismo tiempo. Además, reclama para ella cinco meses de cárcel y multa de 125.000 euros por un supuesto delito de blanqueo de capitales por el ingreso de esa suma en sus cuentas, siendo la misma de origen desconocido, por lo que pide también que sea condenada a devolverla.

Sostiene el fiscal que todas las modificaciones urbanísticas deberían ser declaradas nulas, aunque la actuación correspondiente para ello tendría que ser instada por el ayuntamiento de Cartagena en el ejercicio de sus competencias. Entre las decenas de testigos para pasarán estos días por la Audiencia Provincial se encuentran el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel y el exconsejero Francisco Marqués.

La vista oral comenzará con el planteamiento de las cuestiones previas, tras lo cual se dará paso al interrogatorio de los acusados, a no ser que estos soliciten hacerlo en último lugar, tras la práctica de las demás pruebas. El juicio se iba a desarrollar inicialmente en marzo de 2023, pero tuvo que ser suspendido entonces debido a la huelga que mantenían los letrados de la Administración de Justicia.