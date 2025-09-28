José Luis Díaz Manzanera: "Hace falta un régimen sancionador para padres que no vigilan a sus hijos en Internet"

La última Memoria de la Fiscalía ha puesto sobre la mesa realidades muy preocupantes, como el gran aumento de agresiones sexuales entre menores. El fiscal superior de Justicia, José Luis Díaz Manzanera, tiene claro que, aunque se trata de una cuestión «cultural y educativa», hacen falta «medidas legales de prevención».

162 casos de agresión sexual entre menores en 2024. ¿Por qué culpa a las nuevas tecnologías?

Hay estudios que apuntan a eso. Además, es así por pura lógica. Tengo ya 63 años y cuando era más joven no existían los móviles y, una vez que empezaron a usarse, no tenían Internet. Entonces, este problema de agresiones sexuales entre menores no existía. El ejercicio pasado nos encontramos con un aumento del 28,87% interanual y del 131,64% desde 2022 a 2024. También hay casos con autores de menos de 14 años, que son inimputables. En uno de ellos, la víctima aún arrastra secuelas serias.

Apuesta por endurecer la ley.

La mera prohibición no basta; es una cuestión cultural y educativa. Pero también son necesarias medidas legales de prevención: controles parentales efectivos, sistemas de verificación de edad y, llegado el caso, un régimen sancionador administrativo para padres que incumplen gravemente su deber de vigilancia. Es lo que se conoce como ‘culpa in vigilando’. Ya existe responsabilidad civil: en el caso que citaba del niño inimputable, se impuso una sanción de 25.000 euros a los padres del menor agresor.

No hay correlación entre la llegada de migrantes y el aumento de criminalidad en la Región

¿Y responsabilidad penal?

En supuestos de reiteración y omisiones manifiestas podría valorarse. Ya existe el delito de abandono de familia en algunas vertientes. Igual que perseguimos el absentismo escolar grave, podría actuarse cuando hay desatención clara en el uso de tecnologías.

¿Le consta que se esté trabajando en endurecer la ley?

No, pero mi obligación es decirlo para que los legisladores y las administraciones públicas como la Comunidad revisen la normativa.

La semana pasada alertó del peligro de que se repita en la Región un nuevo El Egido. ¿Torre Pacheco le ha encendido las alarmas?

Aquello no fue a más gracias a la actuación eficaz de la Guardia Civil, que blindó el municipio e identificó a unas 700 personas, cursó 140 denuncias y detuvo a diez personas. Mucha gente de ideología extremista, al ver el despliegue de la Guardia Civil, se dio la vuelta. Esa intervención evitó consecuencias imprevisibles. Después hubo otro episodio más reciente, relacionado con la residencia para menores extranjeros de Santa Cruz. En ese caso no se produjo una movilización grande, pero fue preocupante.

La inmunidad parlamentaria de los políticos complica su persecución por incitación al odio

Los delitos de odio se duplicaron en 2024, pero da la sensación de que siempre acaban en nada.

Se registraron 25 en total. No todas son estrictamente delitos de odio: algunas son delitos genéricos –como por ejemplo, lesiones– cometidos con la agravante de discriminación por razón de raza o sexo. Ha habido archivos, pero también asuntos pendientes de juicio y escritos de acusación.

Pero las denuncias por incitación al odio sí que se archivan. Ahora hay una contra Antelo.

La fiscal instructora está practicando diligencias y ha pedido a la Guardia Civil un análisis de documentación sobre actuaciones en redes. Se está revisando mucho contenido, mensajes, procedencias y autorías. Tenemos seis meses prorrogables. El problema con este tipo de denuncias es que las declaraciones, como le ocurrió al mismo dirigente de Vox la vez anterior, se suelen realizar en sede parlamentaria, donde rige la inmunidad. La línea entre libertad de expresión e incitación al odio es delicada y la inmunidad parlamentaria complica la persecución.

Necesitamos 100 o 110 fiscales para un funcionamiento óptimo y hoy somos 76 con refuerzos

Muchos agitadores políticos vinculan migración y delincuencia. ¿Encuentra esa relación en los datos de 2024?

No. Yo mismo he accedido a la información sobre detenidos a nivel regional y no hay un baremo que permita afirmar que la delincuencia ha aumentado por la inmigración. Proporcionalmente, sigue habiendo más delincuencia de personas españolas que extranjeras. Puede haber un grupo reducido de recién llegados que, por necesidad, cometan hurtos o robos, pero con los datos disponibles no se acredita una correlación entre llegada de inmigración y aumento de criminalidad. Si fuera de otro modo, lo diría.

Tras la polémica sentencia de los empresarios que fueron condenados por prostitución de menores, envió una circular para poner un poco de orden con las conformidades.

He trabajando en ese tema y estoy a la espera de que la Fiscalía General elabore una instrucción al respecto para establecer un control interno de las conformidades. Estas son legales y útiles. De hecho, más del 80% de asuntos se resuelven así, pero hay que proteger a víctimas especialmente vulnerables y valorar la suspensión de condena.

No constan absoluciones a maltratadores por culpa de los problemas técnicos de su pulsera

¿Le parece normal que el tiempo medio que transcurre entre un siniestro laboral y su juicio sea de siete años de media?

Es una barbaridad. Lo mismo ocurre en otros ámbitos. Tenemos aún pendiente el caso más antiguo de la Región, el caso ‘Ninette’ de Los Alcázares, incoado en 2005 y con fases de instrucción muy dilatadas por falta de estabilidad en los juzgados. Jueces que llegan a un juzgado pero que se van porque han pedido un traslado o han sido ascendidos. Les come el trabajo diario y no se atreven a meterse en un caso antiguo con más de cincuenta tomos. Por suerte, ya está en la Audiencia Provincial, que está pendiente de que se abra el juicio. Como ese, están también el ‘Novo Carthago’, que se arrastra desde hace unos quince años, o el caso ‘La Sal’, que se tiene que enviar también a la Audiencia.

Cádiz tiene casi 20 fiscales más con 200.000 habitantes menos. ¿Qué pasa en Murcia?

Parece que el Gobierno regional tuviera que ser del mismo color que el nacional para te hagan más caso... Al final, influyen varios factores. La creación de plazas depende de decisiones estatales y yo he sido insistente: en cuatro años de creación de plazas a nivel nacional, Murcia ha recibido 11, lo cual es significativo, pero insuficiente. Seguimos por debajo de la media nacional en fiscales y, aún más, en jueces (faltan 22 unidades judiciales). Mi objetivo para equipararnos a la media era llegar a 80 fiscales de plantilla; hoy somos 72 y, con refuerzos, trabajamos unos 78. Para un funcionamiento óptimo hablaríamos de 100 o 110.

La Fiscalía lleva años advirtiendo fallos con las pulseras telemáticas en la Región de Murcia.

Así es. Nuestra fiscal de violencia de género lo viene reflejando al menos en los últimos tres años. Hay problemas de señal o de cobertura que provocan falsas alarmas.

¿Le consta que haya habido absoluciones en la Región a maltratadores como consecuencia del fallo que se detectó con la migración de datos entre operadores?

Casos en los que se haya absuelto a algún maltratador por quebrantamiento de condena por problemas técnicos de su pulsera, a la fiscal de Murcia no le constan. No obstante, la Fiscalía General ha pedido las sentencias de 2024 por quebrantamientos para analizarlas. La dificultad está en que habrá que ver caso a caso.

El Ministerio de Igualdad dice que tras la pérdida de datos, todo eso se recuperó.

Sí, la cuestión es: ¿ha habido un período de tiempo en que han estado las mujeres desprotegidas?

«Sigo con preocupación el caso del fiscal general y espero verle absuelto»

José Luis Díaz Manzanera sigue «con mucha preocupación» el caso del fiscal general del Estado, al que acusan de haber cometido un delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

«Tengo que creer en que lo que él está diciendo es la realidad, que considera que la mejor manera de defender a la institución es quedándose en el puesto porque no se puede plegar ni ceder ante los supuestos delincuentes», asegura. No esconde que, aunque «va a ser muy llamativo y muy desagradable» verle sentado en el banquillo de los acusados, el fiscal superior de la Región de Murcia espera «verle suelto».

No obstante, critica la «descalificación» con la que están tratando a los jueces, «empezando por la más alta esfera gubernamental de este país». Manzanera considera que desde el Ejecutivo de España «se está tratando de desacreditar absolutamente a un juez de Madrid que está investigando a determinados familiares del presidente».

«Eso es una forma de presionar a los jueces y a los fiscales, y son juicios políticos que exceden lo que es la mera libertad de expresión, sobre todo cuando eres un representante de una institución pública», sentencia.