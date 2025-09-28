La fotovoltaica agraria gana terreno en la Región de Murcia

La Región de Murcia se consolida como uno de los territorios españoles donde más se está experimentando con la integración de energías renovables en el ámbito agrario. Cuatro proyectos de agrivoltaica recibirán ayudas por valor de 6,3 millones de euros a través del programa RENOINN, una línea estatal destinada a promover iniciativas innovadoras de energías renovables y sistemas de almacenamiento. Estas subvenciones movilizarán en la Comunidad una inversión total de cerca de 15,1 millones de euros.

El programa, que responde al interés creciente por fórmulas híbridas como la fotovoltaica aplicada en terrenos agrícolas, ha puesto de relieve el protagonismo de la agrivoltaica. De los cinco subprogramas diseñados, este concentró el 52% de los 148,4 millones de euros adjudicados en la convocatoria. En el conjunto nacional, las ayudas ascienden a 77,1 millones de euros, con una inversión movilizada de 151 millones que permitirá instalar 151,4 MW de potencia renovable y 176,5 MWh de almacenamiento.

Innovación en Murcia

En el caso de la Región de Murcia, los proyectos seleccionados apuestan por combinar la generación eléctrica con cultivos como cereal, olivo, vid, cítricos o frutales tropicales como el aguacate y la pitaya. Una de las modalidades más demandadas ha sido la instalación de paneles solares a más de cuatro metros de altura, lo que permite compatibilizar la producción agrícola con la actividad energética, favoreciendo incluso la protección frente a condiciones meteorológicas extremas.

Según las bases del programa, se consideran agrivoltaicos aquellos proyectos en los que el uso agrícola sigue siendo prioritario y la generación de energía fotovoltaica tiene un carácter secundario. No se admiten, por tanto, planteamientos en los que se divida la parcela entre cultivo y paneles sin interacción real.

Los beneficios no son únicamente energéticos, también generarán conocimiento científico útil

Los beneficios esperados no son únicamente energéticos. En el 92% de los proyectos se instalarán sensores para registrar datos meteorológicos y agrícolas, y en el 76% habrá parcelas ‘testigo’ que permitirán analizar los resultados. De este modo, además de electricidad, se generará conocimiento científico útil para mejorar la gestión del suelo y la eficiencia de los cultivos. Algunos de los proyectos murcianos, además, cuentan con la participación de universidades y centros de investigación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado que este tipo de iniciativas pueden transformar la relación entre el campo y la transición energética. «Las instalaciones agrivoltaicas abren una oportunidad para avanzar en la transición energética sin comprometer la producción agrícola, generando empleo y conocimiento», subrayaron fuentes ministeriales.

Los expertos apuntan a que este modelo puede compararse a un «invernadero semiabierto», en el que los paneles no solo generan electricidad, sino que también contribuyen a regular la radiación solar sobre los cultivos y a reducir la evaporación del agua, un aspecto clave en regiones como Murcia, donde la sequía es un desafío extremo y recurrente.

Muchas posibilidades

Carlos Montoya, jefe del Departamento de Solar y Autoconsumo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), destaca la importancia de estos fondos para los proyectos. «Con esta línea de ayudas queremos contribuir al desarrollo de la agrivoltaica», explica a La Opinión Montoya. «En una comunidad como Murcia, con gran peso agrícola, tiene muchas posibilidades de aplicación en diferentes tipos de cultivo», destaca.

"Las energías renovables y la agricultura no son actividades antagónicas, sino sinérgicas" Carlos Montoya — Jefe del Departamento de Solar y Autoconsumo (IDAE)

El responsable del IDAE subraya que renovables y agricultura «no son actividades antagónicas», sino que pueden generar sinergias beneficiosas. Según Montoya, la agrivoltaica ofrece ventajas como la modulación de la radiación solar sobre los cultivos, evitando el exceso de luz y reduciendo la demanda de agua, un aspecto crucial en zonas con escasez hídrica.

Además, destacó que esta tecnología permite generar energía limpia sin emisiones contaminantes ni necesidad de ocupar nuevos terrenos, contribuyendo así a la descarbonización de la economía de manera eficiente en espacios ya antropizados.

Un futuro prometedor

La apuesta por la agrivoltaica se enmarca en un contexto europeo que reconoce el valor del uso múltiple del espacio agrícola. La Estrategia de Energía Solar de la UE, publicada en 2022, incluye específicamente estas fórmulas innovadoras. Países como Alemania, Francia o Italia ya cuentan con normativas específicas, mientras que España avanza en la búsqueda de un encaje jurídico y económico que permita armonizar las competencias autonómicas, el acceso a la red eléctrica y la compatibilidad con las ayudas de la PAC.

En términos de superficie, las estimaciones señalan que para cumplir los objetivos de energía solar del PNIEC 2030 se necesitarían unas 114.000 hectáreas, lo que supone menos del 0,5% de la superficie agraria útil del país. Una cifra asumible si se tiene en cuenta que en España existen más de 3,8 millones de hectáreas de terrenos no utilizados.

Un modelo rural sostenible

La Región de Murcia se enfrenta en los próximos años a una oportunidad única de convertirse en un referente nacional de la innovación agraria ligada a la energía solar. Los proyectos agrivoltaicos seleccionados no solo diversifican la economía rural, sino que también pueden reforzar la competitividad del sector agrícola en un escenario a medio plazo muy complicado marcado por el cambio climático, los recortes del Trasvase Tajo-Segura y la necesidad de producir más con menos recursos.

Con los fondos del programa RENOINN, la Comunidad da un paso al frente en la integración de la energía limpia en el territorio, demostrando que el futuro del campo puede ser, al mismo tiempo, verde y productivo.