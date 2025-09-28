Los farmacéuticos de la Región proyectan su labor asistencial, social y digital en la celebración del Día Mundial de la profesión

El municipio de Mula ha acogido este jueves 25 de septiembre la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, una conmemoración organizada por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que incide en la labor que desarrollan los farmacéuticos para mejorar la salud y el bienestar y reforzar las capacidades del sistema sanitario.

En esta ocasión el lema escogido ha sido “Piensa en salud, piensa en farmacia”, que en nuestro país se ha acompañado con la leyenda #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo, reflejando la doble dimensión científica y social de la profesión farmacéutica.

"Los farmacéuticos garantiza el uso seguro y racional de los medicamentos" Paula Payá — Presidenta del COFRM

Los actos comenzaban con una visita al Museo de Mula-Convento de San Francisco, ofrecida por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) a sus colegiados. Actividad que ha dado paso a la celebración del acto institucional presidido por la directora general de Atención Primaria, Josefa Marín, acompañado del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno y de la presidenta del COFRM, Paula Payá.

En el encuentro, Paula Payá ha destacado “la importancia de una profesión que combina ciencia, humanidad y compromiso, que garantiza el uso seguro y racional de los medicamentos, velando siempre por la salud y bienestar de los pacientes”.

Los actos comenzaban con una visita al Museo de Mula-Convento de San Francisco. / COFRM

“Una profesión”, ha remarcado la presidenta del COFRM, “muy útil en prevención, en educación sanitaria o en atención a colectivos vulnerables”, y ha recordado algunos de los proyectos que se han puesto en marcha desde el Colegio como son los talleres de coordinación médico-farmacéuticos, los programas de cribado de cáncer de cérvix y colorrectal o la implantación de los Sistemas Personalizados de Dosificación para que los pacientes polimedicados tengan un acceso seguro y controlado a su tratamiento. Actividades que se han desarrollado en colaboración con la Consejería de Salud y con Ayuntamientos de la Región.

La necesidad de visibilizar la importancia de universalizar el uso de la receta médica oficial para garantizar la eficacia, la seguridad y el seguimiento de los tratamientos ha sido otro de los asuntos destacados en este acto que ha contado con la presencia de miembros de la corporación municipal de Mula; de representantes de la Asamblea Regional y de entidades y asociaciones del sector, así como de la Universidad.

En esta ocasión el lema escogido ha sido “Piensa en salud, piensa en farmacia”. / COFRM

Para proyectar la labor asistencial y el trabajo del farmacéutico en su día a día, el COFRM ha instalado una ‘Carpa de la Salud' en la Plaza del Ayuntamiento, desde la que se ha informado y asesorado a más de un centenar de personas, acercándoles la profesión sanitaria. Una actividad que ha contado con la visita del Consejero de Salud, Juan José Pedreño. Diputados regionales y representantes de asociaciones del sector como SEFAC y FEFE también han estado presentes en los actos conmemorativos.

La Región se Ilumina de verde

Diferentes municipios de la Región de Murcia se han sumado a la conmemoración del Día Mundial del Farmacéutico iluminando de verde sus edificios más emblemáticos. Así, el Ayuntamiento de Murcia ha iluminado el Edificio Moneo, el Palacio Almudí y Murcia Río. Por su parte el Ayuntamiento de Cartagena la fuente del Submarino Peral. Mientras que Lorca se ha sumado a este homenaje a la profesión farmacéutica iluminando la pasarela Alcalde Miguel Navarro y la fuente de San Antonio. Otras localidades como Torre Pacheco, Águilas, Abanilla o Cehegín también han participado con este gesto.

La actividad ha contado con la visita del Consejero de Salud, Juan José Pedreño, así como de diputados regionales y representantes de asociaciones del sector como SEFAC y FEFE. / COFRM

Jornada de Hemodonación

La agenda de actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Farmacéutico culminó este viernes 26 de septiembre en Murcia con una Jornada de Hemodonación en las instalaciones del Colegio de Farmacéuticos, organizada conjuntamente con el Centro Regional de Hemodonación.

Más sobre el Colegio Oficial de Farmacéuticos