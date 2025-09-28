El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señaló que este lunes y el martes serán los días más adversos del episodio de fuertes lluvias que se cierne sobre la península, provocado por el exhuracán 'Gabrielle', convertido en borrasca, y que ha desencadenado la activación de avisos rojos a lo largo del Levante y, en amarillo y naranja, para la Región de Murcia.

En concreto, este lunes será uno de los días más adversos y desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.

No obstante, la Aemet informó de que la Comunidad será menos castigada por la borrasca y, por tanto, aguardará fenómenos adversos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas, menos severos, supuestamente, que en el norte levantino.

La Agencia destacó que los avisos se extenderán desde la mañana del lunes hasta el inicio de la madrugada del martes.

Además, indicaron que la alerta amarilla por lluvias prevé hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, desde las 12.00 a las 23.59 horas, en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; mientras que el aviso por tormentas estará activo en la misma franja horaria. El aviso naranja mantiene las misma franjas de extensión (12.00 - 23.59).