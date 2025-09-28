Lluvia en Murcia
El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
La Aemet advierte de que el aviso de fuertes lluvias por la borrasca se extenderá hasta el martes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señaló que este lunes y el martes serán los días más adversos del episodio de fuertes lluvias que se cierne sobre la península, provocado por el exhuracán 'Gabrielle', convertido en borrasca, y que ha desencadenado la activación de avisos rojos a lo largo del Levante y, en amarillo y naranja, para la Región de Murcia.
En concreto, este lunes será uno de los días más adversos y desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.
No obstante, la Aemet informó de que la Comunidad será menos castigada por la borrasca y, por tanto, aguardará fenómenos adversos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas, menos severos, supuestamente, que en el norte levantino.
La Agencia destacó que los avisos se extenderán desde la mañana del lunes hasta el inicio de la madrugada del martes.
Además, indicaron que la alerta amarilla por lluvias prevé hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, desde las 12.00 a las 23.59 horas, en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; mientras que el aviso por tormentas estará activo en la misma franja horaria. El aviso naranja mantiene las misma franjas de extensión (12.00 - 23.59).
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
- Alerta agrícola en la Región por la expansión de una maleza invasora
- Así será el nuevo Centro de la Fremm en Cartagena
- Mi ciudad eras tú
- Victoria Sánchez-Bravo: 'Los fascistas nunca se fueron y ahora han salido de debajo de las piedras
- Un cita por internet acaba en secuestro: un vecino de Lorca, hallado atado, golpeado y abandonado en Totana