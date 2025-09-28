Política
DIRECTO | Feijóo clausura junto a Miras el acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia'
L. O.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura junto al presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta, el acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia'.
