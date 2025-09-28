Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

DIRECTO | Feijóo clausura junto a Miras el acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia'

Alberto Núñez Feijóo clausura junto a Fernando López Miras la cumbre del PP en la Región de Murcia

L. O.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura junto al presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta, el acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia'.

