Declaración de la Región de Murcia del PP: un documento contra la "deriva autoritaria" de Sánchez

El Partido Popular, reunido en Murcia con su presidente nacional Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos de la formación, aprobó este domingo la Declaración de la Región de Murcia, un documento en el que denuncia la "deriva autoritaria" y el "deterioro institucional" que, a su juicio, atraviesa España con el Gobierno de España.

El texto reclama la convocatoria inmediata de elecciones generales, al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está marcado por la falta de Presupuestos Generales desde 2022, la corrupción que afecta a su entorno y una "parálisis" en la gestión de los problemas reales de los ciudadanos.

El PP se reivindica como la única alternativa de Estado y adelanta que, tras los comicios, pondrá en marcha un Plan de Regeneración Institucional y un proyecto económico "reformista y de libertad" para recuperar la prosperidad de las clases medias y los jóvenes.

La declaración incorpora, además anexos de acuerdos en varios ejes prioritarios.

Sobre igualdad y violencia machista, el PP rechaza "todas las formas de violencia de género", critica los fallos del sistema Cometa de control de maltratadores a través de pulseras, exige una auditoría independiente y pide la destitución de la ministra de Igualdad.

Respecto a inmigración, el partido aboga por una política "ordenada, legal y europea", con control efectivo de fronteras, vías de residencia vinculadas a la aportación laboral y un modelo de integración basado en el idioma y la Constitución. Reclama que el Estado asuma la atención a menores no acompañados y defiende "tolerancia cero con el delito".

En el tercer punto, Transporte, infraestructuras y energía, el PP denuncia el "caos ferroviario" y la falta de inversión, y propone un Plan Nacional de Infraestructuras consensuado con las autonomías. Rechaza el cierre de centrales nucleares y critica la arbitrariedad en el reparto de inversiones energéticas.

Por último, sobre sector primario: reivindica a agricultores, ganaderos y pescadores como sectores estratégicos. Además, pide simplificación administrativa, fiscalidad favorable, un Pacto Nacional del Agua, modernización de regadíos y medidas para el relevo generacional y contra la despoblación rural.

Con la firma de los presidentes autonómicos del PP, la declaración concluye comprometiéndose a una España "abierta, cohesionada, competitiva y próspera" bajo un futuro Gobierno popular.