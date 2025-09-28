La izquierda lamenta la "deriva ultra" del PP que se apuntala con la Declaración de la Región de Murcia

El endurecimiento del discurso del Partido Popular con respecto a los inmigrantes ha encendido las alarmas de los partidos de izquierda de la Región de Murcia, que hablan de "deriva ultra" y de "estrategia incendiaria".

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, aseguró este domingo que seguirá "defendiendo la centralidad, la convivencia y los intereses de la Comunidad frente a la deriva ultra del Partido Popular".

El también delegado del Gobierno lamentó que el Partido Popular persista en el "error de copiar el discurso de odio de la ultraderecha" y subrayó que los populares no hayan aprendido nada de los disturbios ocurridos este verano en el municipio de Torre Pacheco. En este sentido, denunció que el PP "se ha convertido en un peligro público por poner en riesgo lo más importante: la convivencia". Para él, "Abascal ordena y López Miras cumple".

"Debemos gestionar de una manera humana, legal, segura y ordenada el fenómeno migratorio y dejar los mensajes populistas a un lado", subrayó Lucas.

Por su parte, el coordinador regional de Podemos, Javier Sánchez Serna, indicó que la cumbre del PP en Murcia "solo persigue un objetivo: competir con Vox en racismo". Así de contundente se mostraba el coordinador de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, que lamenta que "la derecha y la ultraderecha no tienen ninguna propuesta para solucionar el problema de la vivienda y mejorar la vida de la gente trabajadora" y que "lo único que tienen que ofrecer es esto: odio, xenofobia y un chivo expiatorio que es el inmigrante".

Tras la cacería racista de Torre Pacheco, el diputado de Podemos en el Congreso lamenta que, "de nuevo, la derecha convierta esta región en el laboratorio de su estrategia incendiaria", denunciando que "la propuesta de Feijóo de privilegiar a unos inmigrantes sobre otros desliza al PP por una pendiente muy peligrosa, que es la del racismo de Vox y el señalamiento de un colectivo".

Agua e infraestructuras

En materia de agua, el secretario general del PSRM señaló que "Feijóo ha esbozado una hoja de ruta que ya está ejecutando el Gobierno de España y que consiste en complementar el trasvase con otras aportaciones" como la desalación, la modernización de regadíos y la reutilización de agua.

Para Lucas, el Partido Popular carece de credibilidad en materia de infraestructuras, puesto que "cuando el PSOE llegó al Gobierno de España, no había ningún kilómetro de vía electrificada en la Región" y "el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una inversión histórica para modernizar las infraestructuras".

Asimismo, el líder socialista lamentó también que el PP no haya aprovechado esta cumbre para rendir cuentas por la corrupción, recordando que está a punto de comenzar el juicio del caso Novo Carthago, una de las mayores tramas de corrupción de la historia de la Comunidad, que sentará en el banquillo al núcleo duro del gobierno del expresidente Ramón Luis Valcárcel.