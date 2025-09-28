López Miras pone distancia con Vox: "Esto no se soluciona hundiendo barcos ni colgando a nadie por los pies"

La Declaración de la Región de Murcia del Partido Popular, tal y como estaba previsto, recoge la hoja de ruta del PP en asuntos de calado como la inmigración, el sector primario y el agua.

Durante el acto de clausura de la cumbre de barones del PP, celebrado en el Teatro Circo de Murcia, el presidente autonómico, Fernando López Miras, adelantó que el en documento se apuesta por una inmigración basada en "el orden, la legalidad, la seguridad y sumar", es decir, que asegure que los migrantes tengan que "aportar".

Respecto al campo, puso el acento en la necesidad de modificar el borrador del Plan de Financiación Plurianual de la Comisión Europea para que se recorte la partida dedicada a la Política Agraria Común. Asimismo, pidió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que luche en la Unión Europea para "endurecer el control en fronteras" para exigir así las cláusulas espejo, de forma que los productos que entran al mercado común tengan que pasar los mismos controles y requisitos que los productos de los comunitarios.

El presidente murciano clamó por desarrollar una política del agua "sin enfrentar" y "sin crispar", como hace, según él, el Gobierno de España, cuya "única propuesta es cerrar el Trasvase que alimenta el Levante". Aseguró que con un Ejecutivo formado por el PP lograrán llegar a un acuerdo con todas las comunidades. "Hemos demostrado que los gobiernos del PP funcionan y son propositivos", sentenció.

Miras aprovechó su intervención para arremeter contra el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, colocado en la Delegación del Gobierno para "confrontar" con el Ejecutivo regional, dijo. "Los que hablan de pseudomedios, el viernes nos enteramos que hay un medio que solo opera en redes y que se dedica a desacreditar al PP y al Gobierno de la Región de Murcia. La empresa que está detrás es la misma que gestiona las redes del PSOE, que cobró más de 45.000 euros el año pasado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional", explicó.

La noticia se conoció ayer y el PSRM anunció que llevaría a los tribunales tanto a los 'populares' como al medio El Confidencial que ofreció la información en exclusiva.

"España no es un desastre. El desastre es el Gobierno", señaló el líder del PPRM, recordando los problemas con la justicia que afectan al hermano y la mujer de Pedro Sánchez, así como al fiscal general del Estado. No obstante, quiso poner distancia con Vox: "No compremos los mensajes de aquellos que dicen que todo va mal. Esto no se soluciona hundiendo barcos ni colgando a nadie por los pies. Esto se arregla votando a Feijóo. Sin radicalismos ni medidas populistas. La espera cuesta pero va a llegar", adelantó.