"Hay que traer el agua de donde sobra", dice Feijóo ante el presidente de Aragón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abordó la cuestión de la política hidráulica nacional dejando claro que es partidario de las transferencias de agua entre territorios: «Hay que traer el agua de los sitios donde sobra», defendió en el acto de presentación de la Declaración de la Región de Murcia.

Sin pronunciar en ningún momento la palabra trasvase en el minuto reservado en su discurso para el asunto, que enfrenta desde hace años a Aragón con regiones como la de Murcia, Feijóo reivindicó que su partido «habla de agua con sentido, pero no enfrentando, sino planificando».

Por ello, abogó por «reutilizar» y «reciclar» el agua en primer lugar. «Y cuando hayamos reutilizado y reciclado el agua al cien por cien, y cuando aun así falte agua, hay que traer el agua de los sitios donde sobra», defendió con el presidente aragonés, Jorge Azcón, sentado a su espalda junto al resto de presidentes autonómicos del PP.

Fuentes del PP en Aragón subrayaron que su posición en esta cuestión «es clara y rotunda» desde hace años: «En Aragón no sobra agua. Necesitamos hasta la última gota para garantizar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo presente y futuro», defendieron como posicionamiento.

Plan nacional

Núñez Feijóo echó mano del Pacto Nacional del Agua, dotado 40.000 millones de euros, «para acabar de una vez con tierras secas que necesitan simplemente el agua de donde sobra en las tierras húmedas». «Eso es un Estado, eso es la solidaridad, eso es un proyecto nacional, eso es unir a la gente y no enfrentarla», proclamó el gallego.

En esa línea, en el documento firmado de la Declaración de la Región de Murcia, aparece un punto en el que el PP insiste en la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua que determine la planificación hídrica «como una política de Estado».

Insistió en su Pacto Nacional del Agua, que tendrá una dotación de 40.000 millones de euros

Para ello contempla que las infraestructuras hídricas se concretarán en un capítulo específico del Plan Nacional de Infraestructuras, ya que resultan «un pilar irrenunciable de la sostenibilidad y del futuro del medio rural, junto con los avances en las técnicas de regeneración y reutilización del agua».

Los populares consideran que «con visión de Estado, inversión y gestión lograremos agua para toda España y conseguiremos que sea un elemento vertebrador para nuestro país».

Además, en el ámbito de los regadíos, desde el Partido Popular defienden que es necesario seguir apostando por una política de modernización y la aplicación de innovaciones que permiten una reducción energética y huella hídrica.