ANPE detecta 30 listas de interinos agotadas y pide que se creen bolsas extraordinarias de ESO y FP

ANPE Murcia ha detectado casi 30 listas de interinos agotadas del cuerpo de Secundaria y otros cuerpos y exige la creación y publicación de bolsas extraordinarias, con miras a garantizar la adecuada prestación del servicio de la función docente con las máximas garantías para el alumnado, tanto en este curso actual como para el próximo curso 2026/27.

"Apenas han pasado 20 días desde el inicio de las clases en Secundaria y otros cuerpos, y ya nos encontramos con centros sin docentes en 28 especialidades y, por ende, centenares de alumnos sin poder recibir su formación adecuada y sin su derecho a la educación", señalan. Desde el sindicato solicitan la convocatoria de procedimiento extraordinario para la selección de personal interino, con la finalidad de garantizar las sustituciones que se vayan produciendo a lo largo del curso.

Es por ello que reclaman que la Consejería de Educación considere su petición de convocatoria de listas extraordinarias, teniendo en cuenta las numerosas especialidades que están agotadas y otras que están a punto de agotarse: "Es cierto que Educación ha puesto en marcha dos mecanismos distintos para cubrir vacantes docentes en determinadas especialidades", aseveran. Por un lado, se han habilitado las llamadas Listas Abiertas, que permiten el acceso a personas con la titulación académica requerida y el Máster de Profesorado, independientemente de si han trabajado previamente como interinos. Y por otro, se contempla la contratación de Expertos en sectores productivos, una figura que no requiere ni titulación universitaria específica ni el máster habilitante para ejercer la docencia.

Ante esta situación, ANPE Murcia plantea la necesidad de crear listas extraordinarias de aspirantes, que incluyan una prueba de conocimientos como requisito de acceso. El objetivo es contar con un amplio grupo de docentes preparados para cubrir no solo las vacantes actuales, sino también las que puedan surgir en el futuro inmediato. Cabe destacar que las listas de interinos en estas especialidades no se actualizarán hasta junio de 2027, lo que refuerza "la urgencia de establecer mecanismos adicionales que aseguren la calidad educativa y la disponibilidad de profesorado tanto para el curso actual como para el siguiente".