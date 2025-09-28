La actividad lectiva se mantiene este lunes en la Región

Durante la jornada de este domingo se ha extendido un mensaje a través de distintas redes sociales, sobre todo por WhatsApp, que afirmaba que las clases de este lunes en varios municipios de la Región de Murcia se habían suspendido. El motivo: la alerta naranja y amarilla emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas.

El mensaje ha saltado de móvil en móvil hasta crear un clima de incertidumbre en el que era muy sencillo creer que las aulas iban a estar cerradas este 29 de septiembre por precaución ante la borrasca Gabrielle, tal y como ha pasado en varios municipios de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, se trata de un bulo. Desde la cuenta de la Consejería de Educación y Formación Profesional se han encargado de desmentir dicha afirmación: "Está circulando información que no es cierta sobre el cierre de centros educativos mañana en la Región de Murcia por la previsión de lluvias. La actividad lectiva no se ha suspendido".

Sí que es cierto que desde cuentas como la del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha alertado de la seriedad del aviso de la Aemet y de la "precaución" que se debe tener, pero nunca se ha dado a entender el cierre de las aulas.

Desde la Delegación del Gobierno, con Francisco Lucas a la cabeza, también se ha avisado sobre la gravedad de las previsiones y se ha facilitado una serie de recomendaciones para este lunes, como evitar "zonas inundables, ramblas u otros cauces".

Todas las fuentes de la Región coinciden a la hora de tratar con estas informaciones de dudosa procedencia: consultar siempre canales oficiales.