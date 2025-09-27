La semana comenzará con tormentas en la Región de Murcia

La semana empezará lluviosa en la Región de Murcia, según las nuevas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso amarillo que el organismo ha emitido por lluvias y tormentas para el lunes, además, afecta a la mayor parte del territorio.

Las zonas del Altiplano, el Noroeste y la Vega del Segura tendrán activa la alerta amarilla desde las 12.00 horas del lunes hasta la medianoche del mismo día. Según el informe emitido en la mañana de este sábado, ambos fenómenos (las lluvias y las tormentas) tienen de un 40 a un 70% de probabilidades.

El aviso amarillo por tormentas, puntualizan, indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Además, dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual. En cuanto a las lluvias, se estima que se acumulen 15 mm por hora.

El fin de semana pasado, las previsiones de la Aemet fueron acertadas y la Región vivió diversos episodios de lluvia y granizo.