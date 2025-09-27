PSOE y Podemos cargan contra la cumbre del PP en Murcia

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha advertido este sábado al Partido Popular, que celebra este fin de semana en Murcia un cónclave de su líder, Alberto Nuñez Feijóo, con los barones regionales para definir su hoja de ruta en asuntos como la inmigración, que "el que se viste como Vox, habla como Vox, cuenta los mismos argumentos de Vox, es Vox".

Durante su intervención en un acto público con la militancia socialista en Maracena (Granada), Montero ha ahondado en ese aviso de la confusión que pueda causar en el electorado compartir discurso ante la inmigración por cuanto ha planteado que "la gente lo está viendo, la gente opina que la copia es peor que el original". Ha recriminado al PP que haya decidido hacer del discurso en inmigración un eje estratégico, aunque ha considerado que se trata de una hoja de ruta que viene de atrás por cuanto "pactan gobiernos y mercantalizan con los derechos de las mujeres", en alusión a las cesiones a las exigencias de Vox allí donde han hecho pactos de gobiernos.

"Si el PP no combate, está alimentado la bestia", ha afirmado Montero, antes de advertirle que "la bestia se come todo se le ponga por delante, incluido el PP". Dentro de su reivindicación de la contribución de los migrantes al mercado laboral de España ha lamentado que "la derecha se ha empeñado a criminalizar a las personas que vienen de fuera, sobre todo si tienen un color de piel distinto, sobre todo, si son negros".

"No se puede tratar de forma distinta a un niño que viene del África subsahariana que si vienen huyendo de Ucrania", ha seguido argumentando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, quien ha proclamado que "ambos son bienvenidos" y ha reclamado que "los migrantes necesitan respeto, dignidad", por cuanto ha recordado que "son seres humanos". Ha criticado al presidente del Partido Popular que "sigue asociando inmigración y delincuencia", por lo que le ha recordado que "existe el Estado de Derecho", de manera que un migrante en caso de que "cometa delito se tiene que enfrentar con la ley como todo ciudadano que reside en España".

"Aquelarre racista"

"Después de la cacería racista de Torre Pacheco llega el aquelarre racista del PP en el Siete Coronas", afirmó con contundencia la diputada de Podemos María Marín sobre la reunión de la plana mayor del Partido Popular: "Es bastante preocupante que después de todo lo que hemos vivido este verano Feijoo reúna a su dirección aquí para competir con Vox en xenofobia", ha declarado.

"Solo la propuesta de privilegiar a unos inmigrantes sobre otros por su procedencia y no por otras razones laborales o humanitarias ya es escandalosamente racista", considera la diputada morada, que ha advertido también de que esta estrategia de división "es una trampa". "Hoy señalan al árabe, pero mañana serán los latinos y pasado mañana los trabajadores españoles los que van a sufrir los recortes en derechos de la derecha", ha advertido señalando lo que está sucediendo en Estados Unidos. "Es lo que estamos viendo con Trump que está deteniendo sin ningún motivo legal a latinos que llegaron a votarle y ahora quiere prohibir todas las organizaciones de izquierda", ha añadido.

Desde Podemos acusan a PP y Vox de "utilizar los inmigrantes de chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos problemas de la gente como los precios de la vivienda, las listas de espera de la sanidad o que nuestros hijos vayan a clase a más de 30 grados por la falta de climatización y el abandono de la educación pública". "Feijóo y Abascal, López Miras y Antelo crean problemas en lugar de solucionarlos y se han convertido en una grave amenaza para la convivencia y la democracia", ha concluido Marín.