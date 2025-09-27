La Noche de los Investigadores más ambiciosa

La plaza de la Universidad acogió ayer la edición más ambiciosa hasta la fecha de la Noche Europea de los Investigadores, con más de 350 propuestas entre las que se incluyeron talleres, experimentos y actividades para todos los públicos y edades. Aunque cabe destacar que la programación presta especial atención a despertar la curiosidad y las vocaciones científicas de los más pequeños.

La Universidad de Murcia se sumó así a la iniciativa que se desarrolló de manera simultánea en más de 400 ciudades del continente. Las propuestas de esta edición se distribuyeron entre los 71 stands que se ubicaron en la calle, en los que se pudo experimentar con la ciencia de manera directa: desde observar ondas cerebrales en tiempo real o descubrir el mundo microscópico, hasta sentir los efectos del envejecimiento, crear inteligencia artificial, transformar dibujos en animaciones y aprender idiomas de forma más ágil, entre otras actividades.

Otras actividades

Por su parte, el público adulto también contó con variadas propuestas, como análisis dermatológicos, experiencias meteorológicas, ciberseguridad aplicada al día a día, talleres de criminalística y una radiografía de los conflictos bélicos activos en el mundo.

Además de los talleres, la programación incluyó dos visitas guiadas. Una de ellas fue UMUrLing, un recorrido lingüístico por el casco histórico de Murcia, y la otra fue una visita histórica al Claustro de La Merced, antiguo convento del siglo XVII. También se ofreció la posibilidad de tasar antigüedades y objetos de valor, como plata y porcelana, entre otros materiales.

Asimismo, el escenario principal acogió teatro y divulgación con las representaciones de Vuelve Vetusta (en conmemoración del 140º aniversario de La Regenta), el sketch ‘Ciencia a lo loco’ y tres espectáculos de ciencia en vivo: Ciencia en tus manos, Física recreativa con un toque cuántico y Eso es Imposible. También actuó el divulgador y matemático Santi García Cremades, con su show Matemáticas, IA y su tía.

La obra de Leopoldo Alas ‘Clarín’ contó con una lectura continuada de La Regenta en el salón de actos de la Facultad de Derecho. La actividad incluyó intervenciones teatrales de sus personajes e, incluso, con el propio Clarín. Además, se conectó en directo con la Universidad de Oviedo, que representó una de las escenas finales.