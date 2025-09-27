Las mil formas de viajar en una Región que atrae cada vez más miradas

Como cada 27 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Turismo, y este año nos recuerda que viajar no siempre significa recorrer miles de kilómetros; a veces basta con mirar de otra manera los lugares que tenemos más cerca.

Ese redescubrimiento también se refleja en el fuerte crecimiento de turistas extranjeros en los últimos años. La Región de Murcia se presenta como un lugar con muchas alternativas por conocer. Es un territorio en expansión que posee paisajes y rincones de un valor inmenso cuando los observamos con ojos de viajero.

Hoy celebramos una forma distinta de hacer turismo. Una modalidad más cómoda: sin salir de casa, pero con la curiosidad de quien explora un lugar por primera vez.

El encanto de ciudades con gran huella histórica

Esa forma distinta de explorar se hace evidente en las ciudades de Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz, que forman un itinerario cultural único con un patrimonio capaz de despertar la curiosidad de cualquiera. En Murcia, la Catedral y su imponente fachada barroca se abren a plazas llenas de vida, mientras que Cartagena muestra con orgullo su legado romano y modernista.

Catedral de Murcia / Turismo Región de Murcia

Lorca sorprende con una riqueza histórico-artística que culmina en su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. Y Caravaca, una de las cinco ciudades santas del mundo, invita a vivir la espiritualidad de su Año Jubilar, además de recorrer un casco histórico lleno de encanto.

Dos mares que conforman un paraíso azul lleno de biodiversidad

Cuando el viaje pide abrirse al horizonte, el Mar Mediterráneo y el Mar Menor convierten a nuestra Región en el mejor sitio para los amantes de la aventura y la naturaleza. Quien busque los mejores paisajes para disfrutar de los deportes náuticos, aquí encuentra un escenario perfecto, con una oferta que abarca desde el windsurf y la vela hasta el pádel surf o el kayak.

El buceo es otra de las grandes oportunidades que brinda nuestra Región. Las reservas marinas protegidas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso son reconocidas a nivel internacional por su biodiversidad y por los espectaculares fondos que atraen a submarinistas de todo el mundo.

Buceo en la Región de Murcia / Turismo Región de Murcia

Y más allá de actividades vinculadas al mar, el deporte sigue siendo protagonista en tierra firme, con 20 campos de golf de primer nivel, que convierten a la Región en un destino imprescindible para quienes disfrutan de esta disciplina.

Armonía entre la naturaleza y el bienestar

Y si lo que se quiere es desconexión y descanso absoluto, la Región de Murcia ofrece un turismo de bienestar que combina tradición y modernidad. Balnearios con siglos de historia conviven con modernas instalaciones de talasoterapia y spas, con la propuesta de tratamientos innovadores.

Piscina exterior del Balneario de Archena / Turismo Región de Murcia

Las aguas termales y marinas se convierten en aliadas para aliviar tensiones y recuperar energía, mientras que un paseo por la playa o un masaje en un spa urbano se transforman en experiencias sencillas y accesibles para reencontrarse con el equilibrio personal.

Una Región que impulsa la sostenibilidad

El compromiso con un turismo responsable se refleja en espacios como Sierra Espuña, primer paraje natural de la Región avalado por la Carta Europea de Turismo Sostenible. Un ejemplo claro de la apuesta de la Región por un modelo respetuoso con el entorno.

Rutas de senderismo, recorridos en bicicleta y actividades de educación ambiental permiten descubrir este paraje de gran valor ecológico de forma consciente y respetuosa.

Panorámica del Valle de Ricote - Ojós / Turismo Región de Murcia

A esta visión se suma el Valle de Ricote, el último reducto morisco de la Región, que recientemente ha presentado Murmullo, un festival que conecta cultura, naturaleza y tradición local, reforzando el vínculo entre la conservación del paisaje y la experiencia del visitante.

Enoturismo y gastronomía de 1.001 sabores

En el noroeste y nordeste de la Región, las Denominaciones de Origen Protegidas de Bullas, Jumilla y Yecla simbolizan la esencia de una tierra que sabe unir tradición y vanguardia. Sus bodegas, abiertas al viajero, invitan a descubrir la historia que encierran y a degustar vinos reconocidos internacionalmente.

Cada experiencia en nuestra tierra se completa con una gastronomía de 1.001 sabores, donde conviven platos heredados de generación en generación con creaciones de alta cocina capaces de sorprender a los paladares más exigentes.

Viñedos en el Monte Arabí / Turismo Región de Murcia

El atractivo de la Región de Murcia reside en ese equilibrio entre proyectarse al mundo y valorar lo cercano. Porque explorar, al final, también significa redescubrir lo nuestro con la misma emoción con la que lo hacen quienes nos visitan.

Más información en turismoregiondemurcia.es