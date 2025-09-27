"Cada fármaco nuestro que llega al mercado puede ayudar a millones de pacientes"

Fundador y socio sirector de Invivo Partners, empresa centrada en inversiones en etapas tempranas en el sector de la salud, donde ha liderado la estrategia de inversión y los procesos de transacción, Luis Pareras nos explica los beneficios de la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial en el sector biotecnológico. Pareras será uno de los ponentes que participará en la IV Jornada de Biotecnología que el diario La Opinión celebrará el próximo martes, 30 de septiembre, en el Casino de Murcia.

¿Cuál es el principal objetivo de Invivo Partners, la firma de capital de riesgo especializada en empresas de salud en etapas tempranas que fundó y actualmente codirige?

Actualmente gestionamos varios fondos de manera simultánea, con aproximadamente unos 150 millones de euros bajo gestión, y nuestra misión es trasladar desde la ciencia al paciente las innovaciones que se van dando en el ámbito de la medicina, esas terapias novedosas dirigidas al bienestar de toda la sociedad. Nuestra tesis es invertir en proyectos muy innovadores de nuevos candidatos a fármacos, especialmente en el ámbito de la terapia celular y la terapia génica, así como la biología sintética, que al fin y al cabo son nuestras especialidades. El objetivo es doble, porque además de los beneficios para los pacientes esperamos ofrecer un retorno a esos inversores que desde toda Europa confían en nosotros para que gestionemos su capital.

¿Algún proyecto más que interesante en el que hayan invertido recientemente?

Claro, hace poco invertimos en una compañía en Copenhague que trata de resolver el problema de la epilepsia resistente a los fármacos. También hemos invertido en terapias celular y tecnologías autólogas y alogénicas, y compañías que abordan la terapia génica para, entre otras cosas, ‘escribir’ en los genes una información de manera muy precisa. Más allá de los temas técnicos, nos importa mucho escoger primero cuál es el problema que queremos resolver, luego observamos las mejores compañías que están abordando ese problema y luego invertimos en la que más efectiva nos parezca.

¿Cuánto ha aumentado la inversión en el ámbito de la biotecnología en los últimos años?

Es un sector, como cualquier otro, muy reactivo a los temas macroeconómicos. Hay por eso momentos en los que la inversión es más intensa y otros momentos en el que el conjunto de los inversores estamos más a la expectativa. Pero lo importante es que las necesidades de los pacientes no cambian, y nuestra obligación es seguir empujando al máximo estos proyectos. Entre los muchos problemas no resueltos destacan los oncológicos, a los que prestamos muchísima atención, así como indicaciones a enfermedades raras que nos parece que no están lo suficientemente cubiertas por el ‘apetito’ de los inversores a nivel mundial.

¿Cómo ha evolucionado su faceta emprendedora en el ámbito de la salud a lo largo de su vida profesional?

Es un poco sorprendente, porque yo me licencié en medicina y me especialicé como neurocirujano, y hace unos años cruce al ‘lado oscuro’ del mundo del capital (risas). Mi evolución siempre ha tenido muy en cuenta a los pacientes y las distintas necesidades clínicas. Ese origen en la medicina me da esa visión más global de la importancia de los pacientes. Al pasarme al mundo del capital riesgo ahora estoy muy centrado en ayudar a pacientes, no de uno en uno, sino ayudarlos de cien mil en cien mil, porque cada fármaco nuestro que llega al mercado, y ya lo han hecho muchos, soy consciente de que pueden ayudar potencialmente a millones de pacientes.

¿Qué importancia tiene la transferencia tecnológica en el desarrollo biotecnológico?

Es una importancia capital. Nosotros somos inversores de primera etapa, por lo tanto, nuestra especialidad es precisamente llevar a cabo esa transferencia de tecnología. Nos dedicamos a estudiar papers, esos trabajos científicos, y estamos en contacto con todos los hospitales y centros de investigación en Europa, y ayudamos a dar ese salto de la academia al mercado, lo que se conoce como transferencia tecnológica. Nosotros no invertimos en fármacos que ya están llegando al mercado, sino que lo hacemos en esas ideas científicas que hay que llevar al mercado a través de un largo proceso.

Y la IA, ¿qué beneficios está aportando ya a este ámbito?

Lo que la gente conoce de la inteligencia artificial es lo que les llega de los medios de comunicación, pero nosotros tenemos acceso a proyectos que están en modo oculto, que no han sido todavía publicados. El impacto que va a tener la IA es enorme en el ámbito científico. Pero creo que, desde ahora mismo, ninguna compañía del sector de la biotecnología va a poder competir en condiciones si no utiliza herramientas de inteligencia artificial para ayudarse en el diseño de los fármacos que tienen que llevar al mercado. Y están preparadas para ello, porque en un espacio tan nuevo tan solo hace falta esa voluntad estratégica para entrar en él y contratar a la gente adecuada para que facilite ese conocimiento profundo. Y en el caso de que exista potencial pero la economía no acompañe, para eso estamos los inversores.

El año pasado publicó Fast Forward Thinking: 40 reglas para emprendedores e inversores en medicina, ciencia y biotecnología. ¿Cuáles son los pilares a la hora de gestionar empresas a la vanguardia de la innovación?

Principalmente se debe pretender resolver un problema real, y después que la manera en la que lo quieras resolver tenga un potencial de impacto muy importante en el paciente. Y, por último, que quien dirija la compañía sepa lo que hace, conozca cuál es el proceso de desarrollo de un fármaco y lo siga de manera eficiente. Este es un ámbito muy regulado en el que no se puede improvisar.